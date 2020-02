Microsoft et Nutanix ont tous deux émis un avertissement sur résultats hier pour annoncer qu’ils n’atteindraient pas leurs objectifs financiers sur la période janvier-mars en raison du Coronavirus.

Microsoft a indiqué dans un communiqué que Windows OEM et Surface seraient affectés plus négativement que prévu par les conséquences de l’épidémie Covid-19 et qu’en conséquence il n’espérait plus respecter ses prévisions sur son activité d’informatique personnelle au premier trimestre 2020 (son troisième trimestre fiscal). Lors de la publication de ses résultats du deuxième trimestre le 29 janvier, l’éditeur avait communiqué sur des prévisions de revenus compris entre 10,75 et 11,15 milliards de dollars au troisième trimestre. Microsoft a précisé que la demande pour Windows restait conforme à ses attentes mais que la chaîne d’approvisionnement revenait à son rythme d’activité normal plus lentement que prévu. L’action de Microsoft a chuté de 7% à la suite de cet avertissement aujourd’hui.

De son côté, Nutanix a annoncé qu’il révisait à la baisse ses prévisions de revenus et de commandes pour l’exercice en cours. L’éditeur ne prévoit plus que 1,29 milliard à 1,36 milliard de dollars de revenus au lieu des 1,3 à 1,4 milliard de dollars initialement prévus. Nutanix a également déclaré qu’il suspendait son programme de recrutement pour le moment. L’éditeur a expliqué que la révision à la baisse de ses revenus était due à la réduction de ses objectifs de vente dans la région Asie-Pacifique en raison du coronavirus ainsi qu’à une transition plus rapide que prévu de la société vers le modèle de la souscription. La valeur de ses actions s’est effondrée de 30% aujourd’hui.

L’indice Nasdaq a reculé de 12,7% depuis son plus haut du 19 février dernier. Il a perdu 4,6% ce 27 février.