Adobe et Microsoft s’associent pour doper les fonctionnalités de leurs logiciels de vente et de marketing. Un moyen de contrer Salesforce ont-ils expliqué au cours d’une conférence de presse tenue à Las Vegas à l’occasion de l’Adobe Summit 2019 rapporte Reuters.

Les deux entreprises espèrent faciliter la tâche des utilisateurs du logiciel marketing Marketo Engage d’Adobe dans la recherche et le ciblage de clients potentiels pour les biens commerciaux sur LinkedIn, le réseau social appartenant à Microsoft, ont-elles ajouté. Elles citent comme exemple un client d’Adobe qui vend du matériel médical à un hôpital. Le nouveau partenariat facilitera alors l’adressage d’annonces LinkedIn personnalisées à toutes les personnes impliquées dans la décision d’achat telles que les médecins, les techniciens et les responsables financiers. Si la campagne de marketing fonctionne, les commerciaux peuvent alors utiliser Dynamics 365 for Sales de Microsoft faciliter la conclusion de la transaction.

« Le réseau Linkedin est clairement un Saint Graal », a déclaré à Reuters Steve Lucas, vice-président responsable de l’expérience numérique chez Adobe et ancien CEO de l’éditeur de logiciels de marketing Marketo acquis par Adobe l’année dernière pour 4,75 milliards de dollars. « Il est devenu un levier si énorme pour les spécialistes du marketing B to B qu’il est impossible pour nous de l’ignorer. »

« Avec Adobe et LinkedIn, Microsoft peut aider à fournir une solution de bout en bout qui au final accélère fla conversion des prospects et peut créer des opportunités d’amélioration du service et de la vente croisée, ce qui se traduit par une plus grande valeur du compte tout au long de sa durée de vie », a déclaré de son côté Alysa Taylor, vice-présidente Business Applications and Global Industry de Microsoft.

A l’origine spécialiste d’outils de création de contenu tels que Photoshop, Adobe s’est depuis ces dernières années tourné vers la création de logiciels utilisés pour les campagnes de marketing qui reposent beaucoup sur les contenus.

En intégrant leurs solutions, Adobe et Microsoft peuvent offrir quelque chose de « beaucoup plus large » que ce que propose Salesforce, car le logiciel Adobe est le moyen par lequel le contenu marketing est créé, a expliqué Melissa Webster, vice-présidente en charge des technologies du contenu et des médias numériques chez IDC.