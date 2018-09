Après avoir acquis au printemps la plateforme d’e-commerce Magento pour 1,68 milliard de dollars, Adobe va dépenser 4,75 milliards de dollars pour s’offrir Marketo, la plateforme marketing B2B en ligne. C’est à notre connaissance la plus importante acquisition de l’éditeur de Mountain View. C’est surtout un joli pactole si l’on songe que Vista Equity Partners avait acquis la société il y a tout juste un an pour un peu mois de 1,8 milliard de dollars.

La plateforme Marketo rassemble des fonctionnalités d’automatisation, de planification, d’agenda et d’évaluation dans une plateforme marketing intégrée destinée aux entreprises de toutes tailles

Créée en 2006 et basée à San Mateo en Californie avec des bureaux à Tokyo, Londres, Paris, Munich, Atlanta, Sydney, Melbourne, Tel Aviv, Denver, Portland et Dublin, Marketo emploie un millier des salariés et revendique 5.000 clients, 65.000 utilisateurs et un réseau de 500 partenaires.

« L’impératif pour tous les marketeurs, quel que soit le secteur d’activité, est de se concentrer sur la fourniture d’expériences pertinentes, personnalisées et engageantes », explique dans un communiqué Brad Rencher, vice-président exécutif et directeur général de la division Digital Experience d’Adobe. « L’acquisition de Marketo élargit le leadership d’Adobe dans l’expérience utilisateur B2C et B2B et place l’Adobe Experience Cloud au cœur du marketing. »

L’opération devrait être finalisée au cours du quatrième trimestre fiscal. Marketo continuera à opérer sous sa propre enseigne. Le CEO de la société, Steve Lucas, rejoindra l’équipe de direction d’Adobe et assurera la gestion de Marketo qui sera placée sous l’autorité de Brad Rencher.