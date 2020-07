Microsoft a annoncé les résultats pour le trimestre clos le 30 juin 2020. Des résultats très attendus puisqu’ils correspondent à la période durant laquelle l’économie mondiale a commencé à être directement impactée par la pandémie liée au Coronavirus. Malgré cela, les revenus de Microsoft ont progressé de 13% à 38,0 milliards de dollars, soit un niveau de croissance comparable à celui des trimestres précédents. Le bénéfice d’exploitation a atteint 13,4 milliards de dollars (en augmentation de 8%). Il prend en compte une charge de 450 millions de dollars pour la fermeture des Microsoft Store au cours du trimestre écoulé. Le résultat net est en recul de 15% à 11,2 milliards de dollars.

« Les cinq derniers mois ont clairement montré que l’intensité technologique était la clé de la résilience des entreprises. Les organisations qui construisent leur propre capacité numérique se rétabliront plus rapidement et sortiront de cette crise plus fortes », a déclaré Satya Nadella, PDG de Microsoft.

De même que sa dynamique de croissance n’a pas été affectée, les tendances business sont restées similaires à celles du trimestre précédent. « Dans les segments productivité & processus commerciaux (+6%) et Cloud intelligent (+17%), l’utilisation et la demande de Cloud ont augmenté à mesure que les clients continuaient à travailler et à apprendre de chez eux. Les ventes de licences transactionnelles ont continué de ralentir, en particulier dans les petites et moyennes entreprises, et LinkedIn (+10%) a été pénalisé par la faiblesse du marché de l’emploi et la réduction des dépenses publicitaires », constate Microsoft.

Côté Intelligent Cloud (17% à 13,4 milliards de dollars), Azure enregistre un ralentissement de sa croissance à +47% contre +64% à la même période de l’an dernier. Le chiffre d’affaires des produits serveurs est resté relativement inchangé, avec une croissance des solutions hybrides et premium, compensée par un ralentissement des licences transactionnelles. Celui des services est en recul de 2%.

Côté productivité et processus commerciaux (+6% à 11,8 milliards de dollars), les produits Office et des services cloud associés n’ont progressé que de 5% (segment entreprises) et 6% (segment consumer). En revanche, les revenus d’Office 365 Commercial ont progressé de 19%, et ceux de Dynamics 365 de 38% (contre +13% pour l’ensemble des produits Dynamics et leurs services cloud associés).

« Notre cloud commercial a dépassé les 50 milliards de dollars de revenus annuels pour la première fois cette année. Et ce trimestre, nos réservations commerciales ont été meilleures que prévu, augmentant de 12% d’une année sur l’autre », a déclaré Amy Hood, vice-présidente exécutive et directrice financière de Microsoft.

Sur le segment informatique personnelle (+14% à 12,9 milliards de dollars), Windows OEM (+7%), Surface (+28%) et le Gaming (+65%) ont bénéficié d’une demande accrue toujours dans le contexte du travail, du jeu et de l’apprentissage à domicile, tandis que la recherche a été affectée négativement par la réduction des dépenses publicitaires.

Microsoft a retourné 8,9 milliards de dollars aux actionnaires sous forme de rachats d’actions et de dividendes au quatrième trimestre de l’exercice 2020, soit une augmentation de 16% par rapport au quatrième trimestre de l’exercice 2019.

Sur l’exercice (l’année fiscale Microsoft s’achève le 30 juin), les revenus atteignent 143,0 milliards de dollars (+14%), le bénéfice d’exploitation 53,0 milliards de dollars (+23%) et le bénéfice net 44,3 milliards de dollars (+13% en normes comptables généralement admises).