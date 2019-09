Souhaitant se développer sur le marché de l’Internet des objets et des solutions d’entreprise de nouvelle génération telles que l’IA et les big data, Ingram Micro va distribuer les périphériques HoloLens 2 de Microsoft, dont le lancement débute ce mois-ci, rapporte Channelnomics. Ce casque de réalité augmentée, qui ne masque pas complètement la vision du monde réel, est notamment utilisé par des entreprises qui souhaitent diffuser de l’information aux techniciens et spécialistes du support. La distribution concernera dans un premier temps l’Amérique du Nord et l’Europe.

La technologie de réalité augmentée présente un potentiel énorme en termes de conception, de mise en œuvre et de services d’assistance pour l’IoT. Elle est notamment utilisée dans les domaines de la santé, du génie civil, de l’aéronautique, du génie mécanique et de l’exploration pétrolière et gazière. Microsoft a par ailleurs remporté un contrat de 480 millions de dollars pour fournir l’armée américaine.

« C’est une période excitante d’innovation, de collaboration et de changement dans l’industrie informatique, notamment en ce qui concerne l’Internet des Objets et les technologies immersives, où les applications métier connaissent une croissance exponentielle », indique dans un communiqué Mike Zilis, vice-président exécutif et président de groupe chez Ingram Micro. « Nous constatons une demande croissante de réalité mixte et d’IoT sur divers marchés verticaux à travers le monde. HoloLens 2 de Microsoft offre au channel informatique de nombreuses opportunités commerciales qui seront prises en charge dans le cadre de notre pratique globale et de notre marché de la commercialisation de l’IoT plus large avec nos partenaires de distribution dans le monde entier. »

« La stratégie intégrée d’IoT et de réalité mixte d’Ingram Micro s’aligne sur la vision de Microsoft en matière d’intelligent edge et de cloud computing intelligent, et nous aidera à permettre aux entreprises du monde entier de travailler plus judicieusement en tirant parti de l’expérience acquise par HoloLens », déclare de son côté Matt Fleckenstein, directeur du marketing de la réalité mixte chez Microsoft. « Microsoft est ravi d’étendre sa relation avec Ingram Micro et de travailler au sein de l’entreprise pour amener HoloLens 2 sur le channel mondial. »