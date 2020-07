Alors que la société entamait un nouvel exercice, Microsoft a réduit ses effectifs le 1er juillet révèle Reuters. Les suppressions d’emploi, dont l’ampleur n’a pas été dévoilée, concerne toutes les zones géographiques. Le profil des postes supprimés n’a pas non plus été révélé.

Business Insider avait précédemment indiqué que l’entreprise avait supprimé moins de 1.000 emplois. Selon nos confrères, ils concerneraient notamment le portail en ligne MSN.com et Azure.

Fin juin, la firme de Redmond avait par ailleurs annoncé la fermeture des boutiques en dur ainsi qu’une charge de dépréciation d’actifs avant impôt de 450 millions de dollars dans le contexte de la crise sanitaire actuelle.

Jeudi, un porte-parole a indiqué à Reuters qu’il était courant dans l’entreprise de réévaluer les activités en entamant un nouvel exercice. Rappelons que ce fut notamment le cas en 2017 lorsque Microsoft avait supprimé 3.000 emplois, principalement dans ses équipes ventes et marketing.

Fin avril et malgré la pandémie, Microsoft a clôturé un bon troisième trimestre avec un chiffre d’affaires de 35,0 milliards d’euros, en croissance de 15%, un bénéfice d’exploitation de 13,0 milliards d’euros, en hausse de 25% et un bénéfice net de 10,8 milliards d’euros, en progression de 22%. Cette performance avait été attribuée au succès de Teams et de la Xbox, télétravail et confinement obligent.