Microsoft a annoncé l’acquisition d’Express Logic, expliquant que ThreadX, le système d’exploitation en temps réel (RTOS) de la société, allait permettre de débloquer l’accès à des milliards de nouveaux points de terminaison connectés, augmenter le nombre de périphériques pouvant se connecter de manière transparente à Azure et activer de nouvelles fonctionnalités intelligentes. Les conditions financières de l’acquisition n’ont pas été révélées.

ThreadX est un système d’exploitation en temps réel (RTOS ou real time operating system) destiné à l’IoT et aux objets périphériques alimentés par des microcontrôleurs.

Selon la société de conseil et d’intelligence économique VDC Research, le RTOS d’Express Logic compte plus de 6,2 milliards de déploiements, ce qui en fait l’un des systèmes d’exploitation temps réel les plus déployés au monde.

Cette opération confirme l’intérêt croissant de la firme de Redmond pour l’internet des objets. En avril 2018, elle a annoncé un investissement de 5 milliards de dollars dans la technologie au cours des quatre prochaines années, indiquant qu’il y aura plus de 20 milliards d’appareils connectés d’ ici 2020 (chiffres Gartner). Depuis lors, l’éditeur a réalisé de nombreux investissements dans le lancement ou l’innovation de produits IOT (notamment Azure Sphere, Azure Digital Twins, Azure IoT Edge, Azure Maps et Azure IoT Central), scellé des partenariats avec DJI , SAP , PTC , Qualcomm et Carnegie Mellon University pour le développement d’applications de pointe dans ce secteur, et lancé le programme Microsoft Intelligent Edge

« Avec cette acquisition, notre objectif est de rendre le RTOS ThreadX d’Express Logic disponible en option pour répondre aux exigences de traitement en temps réel sur un périphérique Azure Sphere, et de permettre aux périphériques alimentés par ThreadX de se connecter aux périphériques Azure IoT Edge lorsque la solution IoT requiert des capacités informatiques de pointe », explique sur le blog de Microsoft, le directeur en charge d’Azure IoT, Sam George. Il précise toutefois qu’Azure Sphere n’est pas utilisable dans le cas d’appareils très soumis aux contraintes.

Ce rachat permet par ailleurs à la firme de Redmond de concurrencer Amazon qui, avec FreeRTOS, dispose déjà de son propre système d’exploitation destiné aux objets connectés.