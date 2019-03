A quelques jours de l’ouverture du salon de la technologie industrielle Hannover Messe, Microsoft a dévoilé Azure Security Center for IoT, une solution qui offre aux entreprises une vue d’ensemble de la sécurité de leurs objets connectés et les conseille sur les meilleures pratiques du secteur, telles que la surveillance des périphériques pour les ports ouverts. « Avec Azure Security Center for IoT, les clients peuvent bénéficier d’une vue globale de la sécurité de leur objet et prendre des mesures conformes aux meilleures pratiques du secteur. Le paysage des menaces en constante évolution oblige les clients à aller bien au-delà de celui-ci, en inspectant et en surveillant également la sécurité des périphériques et des charges de travail, à la recherche d’attaques potentielles », explique le directeur d’Azure Internet of Things, Sam George, sur le blog d’Azure. Il indique que les clients peuvent notamment accéder à des informations sur les menaces provenant des plus de 6.000 milliards de signaux collectés chaque jour par Microsoft. Ces éléments sont transmis au centre de sécurité, lequel est intégré à Azure IoT Hub et consultables directement dans le portail.

Le lancement d’Azure Security Center for IoT fait suite à celui, au début du mois, d’Azure Sentinel, un SIEM (security information and event management ou gestion de la sécurité des informations et des événements) dans le cloud.

La firme de Redmond annonce par ailleurs l’introduction d’OPC Twin (création un jumeau numérique des machines compatibles avec l’architecture unifiée OPC) et d’OPC Vault dans Azure Industrial Cloud Platform, qui offre aux fabricants un jumelage numérique de leurs machines compatibles OPC UA, ainsi que d’importantes améliorations apportées à l’accélérateur de solution Connected Factory, lequel s’intègre désormais à OPC Twin pour simplifier le processus d’installation d’IoT Edge.

Enfin, Azure IP Advantage to IoT étend les capacités d’Azure IP Advantage aux clients disposant d’objets connectés à Azure ou fonctionnant sous Azure Sphere et Windows IoT.