Meg Whitman va quitter la direction d’HPE le 31 janvier prochain, laissant les rênes à Antonio Neri. C’est ce que nous apprend l’entreprise dans un communiqué publié à l’occasion des – bons – résultats du quatrième trimestre. « Je suis particulièrement fière de ce que nous avons accompli depuis que j’ai rejoint HP en 2011. Aujourd’hui Hewlett Packard va de l’avant en tant que quatre entreprises leaders qui sont chacune bien positionnées pour gagner sur leurs marchés respectifs », indique la CEO dans le document, faisant ainsi référence à HPE, HP Inc, DXC Technology et Micro Focus, résultant toutes les quatre des scissions opérées par elle depuis 2 ans. « Voici le temps venu pour Antonio et une nouvelle génération de dirigeants de prendre les rênes d’HPE. Je crois en toute confiance qu’ils vont continuer à bâtir une grande entreprise qui va bien prospérer dans le futur. »

Meg Whitman a succédé à Leo Apotheker en tant que présidente et CEO d’Hewlett Packard en septembre 2011. Depuis lors, elle a transformé l’entreprise dans le but de mieux affronter le nouvel environnement technologique. Elle a complètement réorganisé les activités de la société en se séparant des PC et imprimantes (HP Inc), la plus grande scission opérée au sein d’une entreprise de toute l’histoire, puis en abandonnant les activités services et enfin les logiciels. Ne conservant la direction que d’HPE, elle a réalisé des acquisitions stratégiques comme Aruba, SimpliVity ou encore Nimble Storage, pour ne citer que les principales. Elle a également boosté l’innovation en ciblant notamment le cloud et l’IoT, et consolidé les opérations, ceci au prix de coupes sombres dans les effectifs.

Meg Whitman continuera à siéger au conseil d’administration d’HPE.

Agé de 50 ans et diplômé de l’Universidad Tecnológica Nacional de Buenos-Aires (Argentine), Antonio Neri a rejoint HP en 1995 en tant qu’ingénieur au centre d’appel du service client EMEA. Il a ensuite occupé différentes fonctions au sein des division systèmes personnels (PC et imprimantes), services technologiques et serveurs et réseaux. Il était depuis 2015 senior vice-président et directeur général de l’Enterprise Group qui regroupe les serveurs, le stockage, les réseaux, les services technologiques, les infrastructures convergées, les télécoms et les solutions cloud. En juin dernier, il avait été nommé président exécutif d’HPE, poste occupé jusqu’alors par Meg Whitman. A ce titre, il était chargé de la bonne exécution du plan HPE Next destiné à assurer la croissance et la profitabilité de l’entreprise. « Meg Whitman songerait-elle à sa succession ? », écrivions-nous alors. Les faits nous ont donné raison.

En quittant la direction générale, Meg Whitman abandonne un poste particulièrement rémunérateur nous apprend le Silicon Valley Business Journal. En effet, avec 32,94 millions de dollars par an (y compris les bonus, actions et stock-options), elle est le troisième CEO le mieux payé des entreprises cotées en bourse aux Etats-Unis derrière Mark Hurd, 41,12 millions de dollars, et Safra Catz, 40,94 millions de dollars, ces deux derniers étant les co-CEO d’Oracle.