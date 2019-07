McAfee serait en discussion avec des banquiers pour une éventuelle introduction en bourse cette année selon le Wall Street Journal, qui s’appuie sur des personnes proches du dossier. D’après celles-ci, l’éditeur de solutions de cybersécurité pourrait ainsi lever jusqu’à 5 milliards de dollars.

Investisseur minoritaire de McAfee aux côtés d’Intel, Thoma Bravo envisageait à la fin de l’année dernière d’acquérir la participation majoritaire de TPG révélait alors CNBC. Si l’option d’une introduction en bourse est désormais envisagée, celle d’une vente pure et simple n’est cependant pas définitivement écartée ont expliqué les sources au Wall Street Journal. Toutefois, encouragés notamment par la vitalité des titres de concurrents tels que Symantec, Avast et Palo Alto Networks, les propriétaires actuels de McAfee seraient relativement optimistes quant à la réussite d’une IPO. Il ne s’agirait pas une première pour l’éditeur puisqu’il fut coté à Wall Street de décembre 1999 à son acquisition par Intel 11 ans plus tard.

En début d’année, la presse américaine indiquait que McAfee avait lancé un vaste plan d’économie se traduisant notamment par des licenciements. Une source interne avait alors indiqué à CRN que ces licenciements faisaient partie d’une stratégie visant à préparer la société à une entrée en bourse ou à sa vente.

Au moment de sa séparation d’Intel en avril 2017, la firme de Santa Clara était valorisée 4,2 milliards de dollars, bien en deçà des 7,6 milliards de dollars qu’Intel avait payé pour l’acquérir en 2010.