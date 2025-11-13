L’ESN Magellan Partners acquiert la branche Mobility & e-transactional services (MeTS) de Worldline ainsi qu’une partie de ses activités de services financiers (Digital Banking) pour la somme de 410 millions d’euros.

L’activité MeTS conçoit, développe et déploie des solutions sécurisées certifiées SecNumCloud pour les activités critiques des entreprises, ainsi que des solutions de Customer Contact-as-a-service (CCaaS), tandis que l’activité Digital Banking est centrée sur des opérations hors paiement, telles que des plateformes de messagerie sécurisée.

Avec cette acquisition, Magellan Partners double de taille et passe à plus de 6.700 collaborateur·rice·s dans huit pays européens, ainsi qu’en Afrique du Nord, en Inde et à l’île Maurice. Le groupe de conseil en technologies dirigé par Didier Zeitoun (cf. photo) anticipe désormais un chiffre d’affaires de 900 millions d’euros en 2025, dont 25 % réalisés hors de France.