Logitech a fait ses choux gras pendant la pandémie de Covid-19 mais, comme beaucoup d’entreprises dépendantes de l’écosystème du PC, son chiffre d’affaires est désormais en chute libre, confirmant le ralentissement de la demande en PC.

Le fabricant de périphériques a tout de même enregistré le coquet chiffre d’affaires de 1,149 milliard de dollars au deuxième trimestre (clos le 30 septembre). Certes, cela représente une baisse annuelle de 12%. Sur six mois, Logitech revendique 2,308 milliards de dollars de revenus, soit 310 millions de dollars en moins par rapport à la même période en 2021.

Presque toutes les divisions de produits de la société ont accusé une baisse des ventes au cours du dernier trimestre : celles des dispositifs de pointage ont diminué de 2%, celles des claviers de 15%. Les ventes de jeux ont chuté de 10% et celles de webcams pour PC de 36%. Seule l’unité de ‘collaboration vidéo’ a augmenté ses ventes de 2%.

Logitech déclare un bénéfice d’exploitation de 127,4 millions de dollars au troisième trimestre, contre 179,4 millions de dollars un an plus tôt, et ce, bien que le fabricant de périphériques ait réduit ses dépenses d’exploitation de près de 25%. Dans un communiqué, la société annonce également que le directeur financier Nate Olmstead va quitter la société dès l’arrivée d’une autre personne pour lui succéder.

De manière générale, Gartner estime que le marché des livraisons de PC a chuté de 19,5% entre juin et septembre 2022, soit la plus forte baisse depuis que le cabinet d’études analyse les ventes de PC.