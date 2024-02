La start-up française Leviia, spécialisée dans le stockage et la sauvegarde de données, ambitionne que ses ventes indirectes représentent 50% de son chiffre d’affaires dans les années à venir. A cet effet, outre des avantages tarifaires et un support personnalisé aux revendeurs et distributeurs, elle lance son premier programme partenaires.

Dans un communiqué, le directeur commercial de la société, Quentin Maury, se réjouit d’avoir quadruplé le réseau de distribution en 6 mois : « Les revendeurs aiment notre solution pour son prix, pour la souveraineté, mais aussi parce que nous leur simplifions la vie : prix prévisibles, support réactif en français, et une console facile à utiliser avec gestion aisée des clients, des quotas et de la facturation ».

La jeune pousse compte notamment dans son réseau Econocom, ESI Informatique, JDC Group, Rediam et Worldline.

Leviia précise offrir une géo-réplication des données dans deux datacenters distants en France, avec sa solution souveraine ‘Stockage Objet’, interopérable et compatible avec CommVault, QNAP, Rubrik, Synology et Veeam.