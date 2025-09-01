Dell a soufflé le chaud et le froid avec les résultats de son second trimestre fiscal. Au niveau global, la publication est solide avec un chiffre d’affaires record de 29,8 milliards de dollars, en hausse de 19% sur un an. Le bénéfice net a bondi de 32% à 1,16 milliard de dollars, soit 1,70 dollar par action. Le bénéfice ajusté par action est ressorti à 2,32 dollars. Dell dépasse les attentes de Wall Street qui prévoyait un chiffre d’affaires de 29,2 milliards de dollars et un BPA ajusté de 2,30 dollars.

Dans le détail des activités, la division Infrastructure Solutions Group I(SG) caracole. Ses ventes ont progressé de 44% à 16,8 milliards de dollars, tirées par la demande pour les serveurs et solutions d’IA. Le segment des serveurs et du réseau bondit de 69% à 12,9 milliards de dollars. À côté, le stockage fait grise mine avec sa croissance de 3% pour 3,9 milliards de dollars de revenus. Autre déconvenue plus inattendue, la marge d’exploitation d’ISG est tombée à 8,8% contre 11% sur le même trimestre un an plus tôt.

La division Client Solutions Group (CSG) n’est pas non plus au meilleur de sa forme. Ses revenus ont progressé modestement de 1% à 12,5 milliards de dollars. Côté entreprises, les ventes ont progressé de 2 % pour atteindre 10,8 milliards de dollars, mais les ventes grand public ont reculé de 7 % sur un an pour atteindre 1,7 milliard de dollars. Comparativement, HP a fait mieux ce trimestre avec une croissance de 6% pour sa division PC et surtout Lenovo avec une croissance de 18,4%.

« Je ne suis pas satisfait de la performance », sur les PC a reconnu le directeur de l’exploitation Jeff Clarke. « Nous allons inverser la tendance et nous pensons que notre activité connaîtra une croissance d’environ 5 % et améliorera nos marges d’exploitation ».

À l’inverse, il a salué la performance de l’entreprise sur la partie IA : « Nous avons expédié 10 milliards de dollars de solutions d’IA au cours du premier semestre de l’exercice, dépassant toutes celles sur l’ensemble du précédent exercice ».

Dell relève en conséquence ses prévisions de livraisons annuelles de serveurs d’IA de 15 à 20 milliards de dollars.

Le groupe s’attend à ce que le chiffre d’affaires du troisième trimestre se situe entre 26,5 et 27,5 milliards de dollars et revoit à la hausse ses prévisions annuelles. Le chiffre d’affaires est désormais attendu entre 105 et 109 milliards de dollars contre 101 à 105 dans la précédente prévision.

Le titre Dell a reculé malgré tout de plus de 9% vendredi au lendemain de la publication, les investisseurs se montrant déçus de rentabilité d’ISG et de la croissance des PC.