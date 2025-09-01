Les PC IA représentent d’ores et déjà un quart des ventes du fabricant étatsunien HP.

« Les livraisons de PC IA continuent d’augmenter pour atteindre plus de 25% de notre mix. Cela représente un trimestre d’avance sur nos prévisions », se félicite Enrique Lores, le PDG de HP, dans un communiqué.

Au cours de son troisième trimestre fiscal, clos le 31 juillet 2025, le chiffre d’affaires de la division PC de HP a augmenté de 6% en glissement annuel pour atteindre les 9,9 milliards de dollars. Par contraste, la division imprimantes d’HP affiche des revenus de 4 milliards de dollars, en baisse de 4% par rapport à la même période l’année dernière.

« Personne ne sait pourquoi ils en ont besoin mais les gens achètent des PC IA », remarque avec malice notre confrère du Register. Il manque en effet une application phare tirant pleinement parti de l’IA pour justifier l’écart de prix – entre 5 et 10% plus élevé – entre un PC standard et un PC IA.

Selon Enrique Lores, la hausse des achats de PC IA s’explique avant tout par le passage obligé à Windows 11, avec la fin du support de Windows 10 qui approche à grand pas. « Nous estimons qu’un peu plus de 50% de la base installée a déjà adopté Windows 11 », déclare-t-il. « Je pense que la demande en PC va se poursuivre au quatrième trimestre. Nous prévoyons une croissance des ventes de nos PC de l’ordre de 5% au second semestre de cette année ».

Le cabinet Gartner remarque que les fabricants de PC forcent un peu la main aux acheteurs en introduisant de plus en plus de PC IA dans les circuits de distribution. Gartner estime que les PC IA constitueront un tiers du marché mondial des PC d’ici la fin de cette année et plus de la moitié d’ici fin 2026. Il va devenir de plus en plus compliqué d’acheter un PC neuf qui ne soit pas dopé à l’IA.

Nos lecteurs ont lu ensuite


Windows 10X se recentre sur l’entrée de gamme
Selon de multiples sources, Microsoft aurait à nouveau revu ses objectifs et redéfini les contours de Windows 10X en l’orientant vers les machines les moins puissantes du marché. Certes les incertitudes et la crise économique...

HP : la croissance des PC affectée par la pénurie des composants
Avec la fin des confinements liés au Covid-19 dans plusieurs pays riches du globe, le PDG de HP Inc., Enrique Lores, constate une reprise de la demande en PC de la part des entreprises en...

Le déploiement de Windows 11 donne des signes d’essoufflement
Une étude LanSweeper laisse entendre que le déploiement de Windows 11 stagne et n’aurait même pas dépassé les parts de marché résiduelles de Windows XP, six mois après sa sortie. De quoi agiter la toile…...

En portant Windows sur ARM, Microsoft admet-il la fin de l’hégémonie Wintel ?
class= » alignleft size-full wp-image-25349″ style= »margin: 6px; float: left; » alt= »Windows » src= »https://www.channelnews.fr:8080/wp-content/uploads/2008/03/windows.gif » width= »75″ height= »75″ width= »75″ height= »75″ /...

HP confiant dans ses perspectives avec les opportunités du monde hybride
HP a publié un chiffre d’affaires de 15,3 milliards de dollars pour son troisième trimestre fiscal, en progression de 7% en glissement annuel et de 4,1% en devises constantes. La division Systèmes personnels est quasi...