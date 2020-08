Alors que les entreprises continuent de migrer leurs applications critiques vers des environnements multicloud, elles se retrouvent face à face avec un véritable mur de complexité. Tel est le constat d’une étude Forrester commandée par Virtustream, la filiale de Dell Technologies spécialisée dans les services cloud pour les applications critiques des entreprises. Réalisée entre janvier et août 2020 auprès de 822 décisionnaires de grandes entreprises (plus de 500 salariés) responsables de l’architecture ou de l’infrastructure de leur organisation, cette étude baptisée « How Expert Managed Services Accelerate Benefits of Multicloud » montre que si peu d’entreprise échappent à cette complexité lorsqu’elles hébergent des applications critiques en environnements multicloud, le recours à des prestataires de services managés a tendance à atténuer cette complexité, tout en maximisant les avantages du multicloud.

82% des personnes interrogées par Forrester assurent avoir déjà déployé des applications critiques dans des environnements multicloud. Elles expliquent que cette approche offre plus d’options et de flexibilité, tout en offrant des avantages tels que l’adéquation de la charge de travail, différents niveaux de service, de performance et de conformité, etc.

Les trois quarts des répondants déclarent utiliser entre deux et quatre fournisseurs de cloud dans leur mix multicloud aujourd’hui. Près de la moitié des personnes interrogées dans cette étude ont déclaré utiliser plusieurs fournisseurs pour différentes applications critiques, et quatre sur dix déclarent utiliser plusieurs fournisseurs pour héberger différentes parties d’une seule application ou d’un écosystème critique.

Cependant, la gestion des applications dans plusieurs environnements augmente considérablement la complexité, ce qui peut entraîner une augmentation des problèmes opérationnels (erreurs), des coûts plus élevés, des lacunes de sécurité et, en fin de compte, un ralentissement des performances. Ainsi, 94% des répondants déclarent avoir rencontré au moins un défi avec leurs stratégies multicloud – au cours du déploiement initial et de la gestion continue de leurs environnements cloud. Les principaux défis comprennent l’embauche de talents multicloud expérimentés pour garantir la sécurité des données pendant le transit.

En matière de déploiement, les entreprises répondantes disent avoir été confrontées à des problématiques de conception de réseau, de maintien de leurs connaissances à jour sur plusieurs plates-formes et de gestion de la conformité. En matière de gestion, les entreprises répondantes font états de difficultés liées au maintien de la sécurité des données en transit ; au maintien de l’intégration à la fois dans le temps et entre les plates-formes et à la gestion technique de plusieurs environnements cloud.

La majorité des organisations qui ont recours à des prestations de services managés affirment que leurs partenaires ont contribué à réduire la complexité du multicloud, même s’ils disposent généralement de configurations cloud plus robustes sur un plus grand nombre de fournisseurs de services cloud. Les services managés aident ces entreprises à : coordonner et intégrer les environnements cloud à leur infrastructure informatique traditionnelle (40% des répondants) ; accéder à une technologie de gestion de cloud et/ou d’optimisation des coûts (39%) ; accéder à des compétences et à des expertises que les entreprises concernées auraient autrement du mal à obtenir et à conserver (36%).

À noter que les entreprises qui n’ont pas recours à des prestations de services managés disent que c’est dû : à des raisons historiques (40%) et à la conviction que le recours à des ressources internes est plus rentable (34%). Mais seulement 24% déclarent que leurs équipes sont suffisamment compétentes pour gérer leurs environnements sans l’aide de prestataires de services managés.