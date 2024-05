Les partenaires de Dell Technologies ont contribué pour près de la moitié du chiffre d’affaires net de l’entreprise l’année dernière, déclare Arthur Lewis, le président du groupe Dell Technologies Infrastructure, lors de l’évenement Dell Tech World 2024 qui vient de se tenir à Las Vegas cette semaine.

Denise Millard, la nouvelle responsable de la stratégie partenaires de Dell Technologies depuis octobre dernier, rappelle que la feuille de route du géant technologique texan en matière d’intelligence artificielle (IA) est désormais à disposition du réseau de distribution pour faciliter des déploiements en IA par les partenaires. « Les partenaires sont en lien avec les clients à propos du nettoyage et de la préparation des données, jusqu’aux choix du matériel et des logiciels, la localisation des données, l’installation, la modélisation, les tests de validation des concepts, y compris les PC dotés d’IA qui infèrent la couche d’orchestration du modèle ». Et d’ajouter : « Nous nous chargeons de l’ingénierie pour nous assurer que ces déploiements sont reproductibles et évolutifs. Nous donnons accès aux centres de solutions Dell où nous présentons des charges de travail et des cas d’utilisation de l’IA. Nous aidons nos partenaires à réaliser des preuves de concept et accélérer les parcours de leurs clients en matière d’IA ».

Côté alliances technologiques liées à l’IA, Dell Technologies précise collaborer avec Meta sur son dernier modèle Llama 3 ainsi qu’avec la start-up franco-américaine Hugging Face sur un portail baptisé Dell Enterprise Hub pour réaliser de l’entraînement de données, de l’inférence et du fine tuning sans changement de code.

Dell annonce aussi faciliter la montée en compétence des partenaires en matière d’IA avec des formations et des certifications.

Les partenaires peuvent également désormais enregistrer des offres sur les PC et périphériques des appareils clients.

La société rappelle avoir incité sa force de vente à travailler avec des partenaires sur 99% du marché du stockage, dans le cadre de son programme Partner-first for Storage.