Au cours de Dell Technologies World 2019, le constructeur texan a présenté Dell Technologies Cloud, un ensemble de solutions d’infrastructures visant à simplifier le déploiement et la gestion d’environnements de cloud hybride. « Le cloud n’est pas une destination, c’est un modèle d’exploitation. Avec Dell Technologies Cloud et la collaboration de Dell EMC et de VMware, nous proposons une expérience de cloud hybride unifiée. Nous offrons des infrastructures et des opérations cohérentes pour tous les typologies cloud, des datacenters sur site aux clouds publics en passant par la tendance émergente des réseaux en périphérie. Nos clients bénéficient ainsi d’un meilleur contrôle de leur transition vers le multi-cloud », explique dans un communiqué Jeff Clarke Dell, vice-président des solutions client et opérations de Dell Technologies.

Cette approche s’appuie sur l’intégration de matériels, logiciels, services et options de consommation de Dell EMC et VMware. Le constructeur ajoute à cette technologie un ensemble de services tels que la sécurité, la protection des données et la gestion du cycle de vie. Dell Technologies Services propose en outre des étapes de conseil, de déploiement d’infrastructures, de gestion, d’assistance et de formation tout en offrant une consommation d’infrastructures informatiques similaire à celle du cloud public.

L’offre Dell Technologies Cloud comprend le nouveau service Dell Technologies Cloud Platforms qui intègre VMware Cloud Foundation sur VxRail, et la nouvelle offre Data Center-as-a-Service VMware Cloud on Dell EMC. Ces deux offres permettent une variété d’opérations IT et d’options de gestion étroitement intégrées, le tout auprès d’un fournisseur unique pour l’achat, le déploiement, les services et le financement.

VMware Cloud on Dell EMC associe Dell EMC VxRail à la technologie clé de VMware, présentée sous le nom de « Project Dimension » lors de la conférence VMworld 2018 aux États-Unis. Cette offre permet aux entreprises de consommer à l’usage des infrastructures dans les datacenters et les environnements périphériques à la manière d’un service cloud public par le biais d’une tarification par abonnement. VMware Cloud on Dell EMC offre également une connexion bidirectionnelle vers les clouds publics pour assurer la portabilité des applications et des données au travers d’un plan de contrôle de cloud hybride.

En choisissant un modèle de Data Center-as-a-Service pour leurs environnements sur site, les entreprises délèguent la gestion, le diagnostic des pannes et la maintenance de leurs infrastructures à VMware. Elles peuvent tirer parti des services de données, de sécurité et de résilience intégrés à la solution, et y ajouter des services tels que la sauvegarde, la reprise après incident et des fonctionnalités d’utilisation intensive.

Le mois dernier, la directrice du channel Dell EMC, Joyce Mullen, avait révélé qu’avant de lancer cette offre, le constructeur texan avait étudié le modèle de paiement à l’usage Greenlake développé par HPE, lequel connaît une croissance de 300% dans le channel.