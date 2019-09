Après Amazon, Microsoft et Google, Oracle rejoint à son tour les fournisseurs de cloud qui assurent une compatibilité avec VMware. C’est ce que la firme de Redwood Shores vient d’annoncer à sa grand-messe OpenWorld qui se déroule à San Francisco. Elle a en effet développé une solution permettant aux clients communs de transférer les charges de travail VMware dans son cloud sans retravailler le code. « Nous nous sommes efforcés de donner aux clients un contrôle maximal », a déclaré à Reuters Clay Magouyrk, vice-président senior en charge de l’ingénierie d’Oracle Cloud Infrastructure. « Nous avons dû faire de l’ingénierie très fondamentale. » Les clients ne sont donc plus cantonnés à Oracle VirtualBox

Mieux encore, l’éditeur va offrir un support technique aux clients qui exécutent ses applications sur VMware. « Les clients ne souhaitent pas déployer deux produits, à moins qu’ils ne soient pris en charge par les deux fournisseurs. Cela fut une pierre d’achoppement au cours des deux dernières décennies », a expliqué à nos confrères Sanjay Poonen, directeur de l’exploitation en charge des opérations client chez VMware. « Notre relation avec Oracle est nettement meilleure qu’elle ne l’était il y a 20 ans. C’est un nouveau jour », a-t-il conclu.

Comme on le voit Oracle met les bouchées doubles pour combler son retard dans le cloud. Une autre initiative annoncée à OpenWorld s’inscrit dans la même dynamique : Oracle Cloud Free Tier. Cette offre gratuite, comme son nom l’indique, permet d’utiliser deux bases de données autonomes d’Oracle ainsi que l’infrastructure d’Oracle Cloud.

L’offre se découpe en fait en deux composantes : l’une illimitée, l’autre limitée dans le temps. La première comprend deux bases de données autonomes (Data Warehouse ou Transaction Processing, chacune avec 1 OCPU et 20 Go de stockage) accompagnées d’outils comme Oracle Application Express (APEX) et Oracle SQL Developer. Sont également dans le paquet cadeau deux Oracle Cloud Infrastructure Compute VM, du stockage bloc, objet et archive, Load Balancer, l’extraction de données ainsi que du monitoring et des notifications. Outre les entreprises et les développeurs, les enseignants et les étudiants auront accès au programme à partir de 2020 au travers cette fois de l’Oracle Academy.

L’autre composante offre 300 dollars de crédit utilisable pendant 30 jours, permettant d’essayer des services supplémentaires (bases de données, analytique, calcul, Container Engine for Kubernetes, SOA) et de disposer de 5 To de stockage.

Oracle a également présenté à San Francisco Autonomous Linux, une version automatisée d’Oracle Linux conçue pour fonctionner avec Oracle OS Management Service, un plan de gestion basé sur le cloud combinant des routines d’apprentissage et de réglage automatique pour fournir des correctifs, des mises à jour, des vérifications de conformité ainsi qu’une optimisation du système sans intervention humaine ni temps mort.

« Les systèmes autonomes éliminent le travail humain », a expliqué Larry Ellison, de retour aux commandes après le départ de Mark Hurd. « Et lorsque vous éliminez le travail humain, vous éliminez l’erreur humaine. »