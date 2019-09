Après AWS, Microsoft et Google, VMware a à son tour conclu un partenariat avec Oracle facilitant la migration des charges de travail virtualisées vers le cloud public de la firme de Redwood Shores. Toutefois, rapportent nos confrères de CRN, qui ont assisté à une conférence de Larry Ellison dans le cadre d’Oracle OpenWorld à San Francisco, la nouvelle offre permettra aux grandes entreprises de conserver un meilleur contrôle de leurs environnements VMware au fur et à mesure de la migration. Le fondateur, directeur technique et co-CEO par intérim d’Oracle a expliqué que la solution permettait aux clients de gérer leur propre pile VMware, et ce, à l’aide d’outils natifs VMware. « La pile VMware que vous utilisez sur site, vous pouvez vraiment la porter et la basculer vers le cloud Oracle », a insisté Larry Ellison.

Lors d’une autre session de la conférence, le vice-président en charge de l’ingénierie d’Oracle Cloud Infrastructure, Clay Magouyrk, est revenu sur le sujet en insistant. « Si vous regardez ce que VMware a fait avec AWS, c’est très différent de ce qu’il a fait avec Microsoft et Google. Et ce que nous faisons avec VMware est à nouveau différent. »

Il a expliqué qu’AWS proposait une solution administrée dans laquelle VMware jouait un rôle plus direct en prenant en charge la relation avec le client et que par ailleurs, les partenaires avaient davantage de responsabilités dans la gestion des environnements VMware sur Microsoft Azure et Google Cloud Platform. Avec l’offre VMware Cloud Foundation sur Oracle Cloud Infrastructure les choses sont différentes, Oracle confie la gestion aux clients eux-mêmes plutôt qu’à VMware ou à un fournisseur de services tiers. « Nous visons les clients qui veulent plus de flexibilité et de contrôle sur leur environnement VMware », a-t-il ajouté.

Nos confrères ont ensuite interrogé Leo Leung, directeur des produits et de la stratégie de l’éditeur. Ce dernier a expliqué que cette nouvelle approche est notamment possible grâce aux choix de conception faits par Oracle lors de la construction de son infrastructure cloud de deuxième génération. Oracle exploite une architecture cloud innovante qui implémente des serveurs bare-metal isolés, entourés de systèmes de contrôle de périmètre et pris en charge par des réseaux de couche 2, a-t-il déclaré. Oracle peut ainsi différencier son service VMware à la satisfaction des deux sociétés « qui forment leur première véritable alliance », a-t-il insisté en précisant que les équipes des deux entreprises travaillaient sur ce projet depuis deux ans.

L’offre VMware Cloud Foundation sur Oracle Cloud Infrastructure, qui sera disponible au quatrième trimestre, permettra aux clients de contrôler les versions, les correctifs, la migration et à peu près toutes les opérations de gestion d’infrastructure courantes. Ils ont à leur disposition les outils existants et les procédures opérationnelles pour la gestion de vSphere, NSX et vSAN dans le cloud. Ils peuvent associer des environnements VMware sur site à OCI pour intégrer des produits tels qu’Oracle Analytics Cloud ou Oracle Autonomous Database.