Avec moins de problèmes d’offre, le marché des appliances de sécurité a pris de la hauteur fin 2022. Selon IDC, 1,9 million d’unités ont été livrées au quatrième trimestre, soit un bond de 21,7% d’une année sur l’autre. Les revenus ne suivent pas la même courbe avec une hausse plus modérée de 4,7% qui porte les ventes à 6,1 milliards de dollars. A titre de comparaison, au T4 2021 le marché avait enregistré une progression annualisée de 9,2% en volume et de 9,7% en valeur.

IDC intègre dans son rapport trimestriel les appliances de gestion unifiée des menaces (UTM), gestion de contenu, détection et prévention des intrusions, pare-feu traditionnel et réseau privé virtuel (VPN). Les segments pare-feu et UTM totalisent à eux deux 77,3% du chiffre d’affaires. Et celui de l’UTM tire à nouveau la croissance en valeur avec une progression soutenue de 8,9%.

Les trois leaders des appliances de sécurité sont désormais dans un mouchoir de poche. Avec 973 M$ de revenus, Palo Alto Networks mène la file sur le dernier trimestre avec 15,9% de part de marché. Fortinet et Cisco le talonnent avec 15,8% chacun. Fortinet se distingue toutefois avec une croissance de 24,5%, contre 10,2% pour Palo Alto et de 4% seulementpour Cisco. Plus loin derrière vient Checkpoint avec 7,7% de part de marché et 2,3% de croissance. SonicWall ferme la marche avec 3,2% de part de marché et 5,8% de croissance.

Les autres fournisseurs hors top 5 totalisent 42,3% de part de marché, avec une baisse sur un an de 2,4%. Au niveau régional, le marché étasunien enregistre une forte croissance de 10% d’une année sur l’autre alors que la zone EMEA se contente d’une croissance de 4,8% tirée par l’Europe de l’Ouest.

IDC reste confiant sur les perspectives et estime que ces boitiers de sécurité resteront au cœur de la stratégie de sécurité des entreprises. « Vu que les difficultés de chaîne d’approvisionnement montrent des signes d’amélioration pour l’année en cours, nous nous attendons à observer une poursuite de la croissance du marché mondial lors des prochains trimestres», déclare Carlo Davila, analyste sécurité et réseau chez IDC.