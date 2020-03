Le marché des appliances se porte bien. Selon IDC, au quatrième trimestre 2019 les livraisons de ces appareils ont bondi de 21,1% d’une année sur l’autre pour atteindre près de 1,3 millions d’unités. En termes de chiffre d’affaires, la progression est de 9,4% ce qui représente 4,8 milliards de dollars.

Le segment de marché du pare-feu traditionnel a enregistré la plus importante croissance des revenus dans le monde. Ce segment a généré plus de 192 millions de dollars au quatrième trimestre qu’un an auparavant. Segment le plus important du marché, la gestion unifiée des menaces (UTM) a augmenté de 5,8% d’une année sur l’autre et représentait 57,1% du marché mondial des appliances de sécurité au quatrième trimestre. Les segments de la sécurité Web et de la sécurité de la messagerie ont poursuivi leur croissance, augmentant respectivement de 6,8% et de 24,6% d’une année sur l’autre. La détection et la prévention des intrusions (IDP) ont rejoint le VPN hybride et le VPN IPsec en tant que seuls segments de marché à enregistrer une baisse des revenus. Celle des VPN hybrides et IPsec a toutefois été compensée par la progression des VPN SSL, entraînant une stabilité du marché des VPN comparé à 2018.

Sur un plan régional, les États-Unis ont généré 38,2% du chiffre d’affaires total du marché au quatrième trimestre, contre 40,6% au troisième trimestre et 37,0% un an plus tôt. Les revenus de l’Europe de l’Ouest ont augmenté de 11,1% d’une année sur l’autre, ceux de la région du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA) ont progressé quant à eux de 14,5%. L’UTM, la sécurité Web et un regain d’intérêt pour la sécurité de la messagerie poussent la croissance en Amérique du Nord et en Europe, tandis que le pare-feu traditionnel et la sécurité de la messagerie restent des segments importants pour l’Asie / Pacifique (hors Japon) et la région MEA.

« Le quatrième trimestre a clôturé 2019 avec des croissances séquentielle et annuelle à deux chiffres principalement dues à une pénétration accrue des UTM dans le monde et à de fortes tendances régionales telles que la croissance des pare-feu dans les régions Asie/Pacifique et Moyen-Orient », commente dans un communiqué Pete Finalle, analyste principal Security Products chez IDC.