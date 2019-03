Le marché des appliances de sécurité a enregistré une croissance aussi bien en termes d’unités livrées que de revenus au quatrième trimestre 2018. Le chiffre d’affaires mondial a augmenté de 16,7% en un an pour atteindre 4,5 milliards de dollars. Les livraisons ont enregistré une croissance de 20% par rapport à l’année précédente pour s’élever à près de 1,1 million d’unités.

Le marché a été tiré par les UTM (gestion unifiée des menaces). Ce segment a en effet généré plus de 220 millions de dollars de revenus supplémentaires par rapport au troisième trimestre. Il a progressé de 19,7% comparé à l’année précédente et représente désormais 50,9% du marché mondial des appliances de sécurité. De leur côté, la sécurité du Web et la sécurité de la messagerie continuent de montrer de forts signes de croissance, augmentant respectivement de 5,5% et 18,1% sur un an. Le VPN hybride et le VPN IPsec ont été les deux seuls marchés à enregistrer une baisse de chiffre d’affaires ce trimestre, le premier reculant de 10,4%, le second régressant de 20,1%.

Sur un plan géographique, les États-Unis ont représenté 36,7% du total des revenus du marché des appliances de sécurité, en baisse par rapport aux 39,5% enregistrés au troisième trimestre mais en hausse comparé aux 36,0% du quatrième trimestre 2017. L’Asie / Pacifique, hors Japon (APeJ) voit ses revenus augmenter de 19,1% d’une année à l’autre, tandis que la région Moyen-Orient / Afrique (MEA) enregistre une hausse de 31,8%. L’UTM, la sécurisation du Web et le regain d’intérêt pour la sécurité de la messagerie électronique stimulent la croissance en Amérique du Nord et en Europe, tandis que les pare-feu et les systèmes de prévention d’intrusion tirent la croissance dans les régions APeJ et MEA.

Du côté des constructeurs, l’ensemble du Top 5 enregistre de la croissance, Palo Alto Networks, et dans une moindre mesure, Fortinet et Cisco se distinguant par une progression à deux chiffres. En revanche, la croissance est modeste (+1,9%) chez Check Point qui a dû abandonner la troisième place qu’il occupait il y a un an à Fortinet.

« Le quatrième trimestre a clôturé l’année sur une note solide avec une croissance séquentielle et annuelle à deux chiffres, principalement due à une pénétration accrue de l’UTM dans le monde et à une forte croissance régionale dans les régions Asie / Pacifique et Moyen-Orient », commente dans un communiqué Pete Finalle , analyste senior Security Products chez IDC.

Top 5 Vendors, Worldwide Security Appliance Revenue, Market Share, and Growth, Fourth Quarter of 2018(revenue in US$ millions) Vendor 4Q18 Revenue 4Q18 Market Share 4Q17 Revenue 4Q17 Market Share 4Q18/4Q17 Growth 1. Cisco $627.5 14.1% $546.0 14.3% 14.9% 2. Palo Alto Networks $569.6 12.8% $430.9 11.3% 32.2% 3. Fortinet* $441.4 9.9% $375.1 9.8% 17.7% 3. Check Point* $426.2 9.5% $418.4 10.9% 1.9% 5. Symantec $186.0 4.2% $174.0 4.5% 6.9% Others $2,214.7 49.6% $1,882.0 49.2% 17.7% Total $4,465.3 100% $3,826.3 100% 16.7% Source: IDC Worldwide Quarterly Security Appliance Tracker Q4 2018, March 7, 2019

* Note: IDC declares a statistical tie in the worldwide security appliance market when there is a difference of one percent or less in the share of revenues or shipments among two or more vendors.