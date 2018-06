Si l’on en croit le dernier Worldwide Quarterly Security Appliance Tracker d’IDC, au cours du premier trimestre le marché des appliances de sécurité a connu de la croissance aussi bien en termes de chiffre d’affaires que de livraisons. Les revenus des fournisseurs ont en effet grimpé de 14,3% sur un an à 3,25 milliards de dollars tandis que les livraisons ont atteint 838.098 unités, soit 18,9% de plus qu’un an auparavant.

La progression du marché a été marquée par les bonnes performances du segment UTM dont les ventes ont généré le montant record de 2,1 milliards de dollars, ce qui représente une croissance 16,1% sur un an. Il s’agit d’ailleurs de la plus forte croissance enregistrée parmi les segments du marché. Le segment de l’UTM pèse désormais 53% de ce marché. Avec respectivement 17,4% et 7,5% de croissance, les segments des pare-feux et du Content Management font preuve de dynamisme. En revanche les segments intrusion, détection et prévention (-13,0%) et VPN (-3,0%) enregistrent une baisse de leurs revenus.

Sur un plan géographique, les Etats-Unis, principal moteur de la croissance avec +16,7%, ont généré 42,3% des revenus du marché. La zone Asie/Pacifique (Japon exclu) voit son chiffre d’affaires progresser de 15,9%, ce qui lui confère une part de marché de 21,0%. La zones EMEA enregistre une croissance de 11,6%. Les deux marchés les plus matures que sont les Etats-Unis et la zone EMEA pèsent à eux seuls près des deux tiers du marché.

« Le premier trimestre 2018 a affiché une forte croissance en matière de sécurité des réseaux due à la constante progression à deux chiffres de toutes les régions et à l’élan continu de l’UTM, qui a permis aux fournisseurs d’engranger 240,6 millions de dollars de revenus supplémentaires par rapport au premier trimestre 2017. Les pare-feux et les UTM sont les principaux foyers de croissance, le rafraîchissement des réseaux entraînant le rafraîchissement des périmètres de sécurité, qui profite de l’ajout par les fournisseurs de nouvelles fonctionnalités et de l’amélioration des performances de toutes les lignes de produit », explique dans un communiqué, Robert Ayoub, directeur du programme Security Product chez IDC.