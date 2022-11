Après le temps des pénuries de cartes graphiques vient celui des acheteurs aux abonnés absents. Selon les dernières données de Jon Peddie Research, les livraisons mondiales de GPU ont diminué de -25,1% d’une année sur l’autre au troisième trimestre avec 75,5 millions d’unités expédiées. Le rapport inclut l’ensemble des GPU pour PC : cartes graphiques pour PC de bureau, processeurs avec chipset graphique intégré et GPU pour ordinateurs portables. Pour le cabinet d’études, il s’agit de la plus forte baisse depuis la récession de 2009.

Le pire résultat revient aux GPU pour ordinateurs portables dont les livraisons se sont effondrées de -30%, quand la baisse est contenue à -15,43% pour les ordinateurs de bureaux. En séquentiel, le marché global est en baisse de -10,3% par rapport au second trimestre.

Des trois grands acteurs du marché, c’est AMD qui souffre le plus avec une baisse de ses expéditions de -47,6%, alors que la baisse est de -19,7% pour son rival Nvidia. Intel tire son épingle du jeu avec une hausse de 4,7%.

Le pourcentage de part de marché globale par rapport au précédent trimestre a ainsi diminué de -8,5% pour AMD, de -1,87% pour Nvidia et a augmenté de 10,3% pour Intel. Couvrant tous les segments du marché, Intel domine largement avec 72% de parts de marché, contre 16% pour Nvidia et 12% pour AMD.

Alors que le troisième trimestre est traditionnellement la période la plus propice aux expéditions, le cabinet d’études explique ces résultats par une longue conjonction de facteurs : baisse du minage des crytos, inflation et tarification élevée, niveau des stocks, sanctions étatsuniennes, politique zéro-Covid en Chine. L’attente de la mise sur le marché des nouvelles générations de cartes de Nvidia et AMD a aussi joué un rôle non négligeable ce trimestre.