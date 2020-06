Longtemps considéré comme un ordinateur portable adapté aux étudiants, le Chromebook s’est rapidement développé au sein des entreprises à l’occasion du télétravail, a déclaré à CRN le vice-président de Google Chrome OS, John Solomon. Celui-ci a également constaté une très forte progression dans l’enseignement

Les PC Chromebook Enterprise – proposés par des fournisseurs tels que Dell, HP, Lenovo et Acer – exécutent le système d’exploitation Chrome connecté au cloud de Google, mais offrent en plus une gestion de classe entreprise, de la sécurité ainsi que d’autres fonctionnalités spécifiques.

Citant les chiffres fournis par The NPD Group, il a expliqué que c’était sans précédent en termes de livraison de Chromebooks. Il se serait vendu quatre fois plus de Chromebooks que de PC traditionnels, ce qui se traduit par une croissance de 109% en année glissante au cours du premier trimestre. Dans les secteurs de l’éducation et de l’entreprise, la croissance a même atteint 155% au cours de la période.

Selon le dirigeant, les Chromebook Enterprise ne sont pas uniquement destinés aux entreprises qui utilisent G Suite pour leurs applications de productivité. « Les utilisateurs d’Office migrent rapidement vers le Web, car la version Web devient de plus en plus performante » , a-t-il déclaré. Pour les applications qui ne disposent pas de versions Web, il annonce la sortie à l’automne par le spécialiste de la virtualisation Parallels d’une solution Windows spécifique. « Supposons que vous soyez un utilisateur inconditionnel d’Excel et que vous ne pouvez pas utiliser Excel dans Office 365, que vous ayez besoin d’Excel côté client. Vous pouvez alors acheter une licence Parallels et exécuter tout Excel natif de votre choix sur un Chromebook », a indiqué John Solomon.

En se basant sur l’élan accéléré des ventes ces derniers mois, Google prévoit une forte adoption agressive des Chromebooks à l’avenir. « Nous pensons que sur le marché commercial, Chrome Enterprise pourrait représenter un tiers du marché », estime le le vice-président de Google Chrome OS. « Je suis persuadé que nous atteindrons 30% ».

Voilà qui ne devrait pas laisser Microsoft insensible. Selon ZDnet, la firme de Redmond, qui dispose désormais de l’architecture multiprocesseur nécessaire et d’un navigateur (Microsoft Edge) offrant une compatibilité quasi parfaite avec Chrome, pourrait bientôt lancer une offre concurrente.