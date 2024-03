La croissance des dépenses mondiales en services d’infrastructure cloud accélère de nouveau. Selon Canalys, elles ont atteint 290,4 Md$ en 2023, soit une hausse de 18% par rapport à 2022. La progression était de 19% au quatrième trimestre 2023 et Canalys table désormais sur une hausse de 20% pour 2024.

Après une phase ou les entreprises se sont concentrées sur l’optimisation de leurs infrastructures existantes, Canalys estime que « les efforts de migration vers le cloud reprennent, parallèlement à une augmentation de la nouvelle demande, notamment dans l’adoption généralisée des applications d’IA. »

La croissance des trois principaux fournisseurs de cloud, qui avait nettement ralenti en 2021 et 2022, s’est redressée sur le second semestre 2023. Microsoft se distingue tout particulièrement avec une croissance de 30% au quatrième trimestre 2023 contre 26% pour Google et 13% pour AWS. La part de marché de Microsoft Azure gagne ainsi 3 points sur un an pour atteindre 26% et se rapproche un peu plus du leader AWS avec ses 31%. La part de Google Cloud atteint 10%.

« AWS a été plus lent que ses principaux concurrents à faire progresser l’IA, ce qui peut expliquer pourquoi sa croissance ne s’accélère pas aussi rapidement que celle d’Azure et de GCP », commente Yi Zhang, analyste chez Canalys. « L’intégration de l’IA générative dans les produits logiciels grand public s’accélère, ce qui pourrait conduire à une commercialisation plus rapide des applications d’IA générative. »

Microsoft est le premier bénéficiaire de l’adoption de l’IA grâce à la prise en charge de plus en plus large des modèles d’OpenAI sur Azure (GPT-4 Turbo, GPT-4 avec Vision et Dall-E 3) et la généralisation de Copilot dans ses solutions. Google Cloud espère le challenger avec son grand modèle de langage Gemini, également intégré aux applications Workspace.

Même avec une croissance plus faible, AWS peut se prévaloir d’un carnet de commandes record qui s’élevait au quatrième trimestre à 155,7 milliards de dollars, soit une augmentation d’une année sur l’autre de plus de 45 milliards de dollars. L’entreprise a aussi fait le pari fin 2023 de réduire les frais d’inscription sur AWS Marketplace pour les offres SaaS et de données de 13 % à 3 %, s’alignant sur ses deux principaux concurrents.

« Cette initiative indique l’orientation stratégique croissante d’AWS sur son marché en tant que facilitateur de consommation et de revenus des partenaires plutôt qu’en tant qu’actif autonome générateur de revenus », souligne Canalys.