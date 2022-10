Les dépenses en sécurité IT vont augmenter, même en période de restrictions budgétaires, selon Gartner. En dépit d’un potentiel ralentissement économique l’an prochain, le rapport du cabinet américain d’analyses prévoit que les dépenses en matière de cybersécurité s’élèveront de 11,3% en 2023, soit un marché annuel de 188,3 milliards de dollars. Par comparaison, il estime la croissance de ce secteur à 7,2 % en 2022.

Les dépenses en sécurité dans le cloud devraient connaître la croissance la plus rapide en 2023, avec une hausse prévue de 26,8%. Viennent ensuite les dépenses pour assurer la sécurité des applications (+24,7%), la confidentialité des données (+16,9%), la protection des infrastructures (+16,1%), la gestion de l’accès aux identités (+15,1%) et la sécurité des données (+14,2%), selon les prédictions de Gartner.

L’analyste Nat Smith met cette tendance sur le compte du passage au travail à distance depuis le début de la pandémie de Covid-19, sur la migration dans le cloud et sur l’augmentation spectaculaire des cybermenaces ces dernières années. « La sécurité est devenue une grande préoccupation des conseils d’administration, ce que nous n’aurions pas imaginé il y a 10 ans. »

Dans un communiqué, Gartner souligne que « les RSSI (responsables de la sécurité informatique) modernes doivent se concentrer sur une surface d’attaque en expansion, créée par des initiatives de transformation numérique telles que l’adoption du cloud, la convergence IT/OT-IoT, le travail à distance et l’intégration d’infrastructures tierces. La demande en technologies et services pour assurer la sécurité du cloud, la sécurité applicative, le ZTNA et la veille sur les menaces a augmenté afin de faire face aux nouvelles vulnérabilités et aux risques découlant de cette exposition ».