Deux mois après que Cisco Systems ait annoncé un plan de restructuration à grande échelle destiné à les coûts de plus d’un milliard de dollars des départs à la retraite anticipée ont lieu et des licenciements sont signalés dans différentes entités américaines rapporte CRN. On ne sait pas si d’autres pays sont concernés par ces départs.

Un porte-parole de la société a déclaré à nos confrères que malgré la restructuration, la structure de soutien au channel ne changerait pas. Environ 85% des revenus de Cisco passent aujourd’hui par des partenaires, explique-t-il dans un communiqué. « Au cours des semaines et des mois à venir, Cisco augmentera ses investissements dans des domaines d’activité clés qui augmenteront la satisfaction de la clientèle et la rentabilité des partenaires, et réduira les investissements dans d’autres. Nous allons donc restructurer une partie de nos activités », affirme-t-il. « Nos salariés sont notre priorité et nous nous engageons à fournir un soutien total à ceux qui effectuent la transition vers de nouvelles fonctions ou équipes au sein de Cisco ou qui quittent l’entreprise. Dans la mesure du possible, nous leur proposerons s des options qui leur permettront de prendre les décisions convenant le mieux à leurs objectifs de carrière et à leur situation personnelle. »

La firme de San Jose a annoncé en août un plan de restructuration qui comprenait un programme de retraite anticipée volontaire d’environ 900 millions de dollars. La société a déclaré à l’époque qu’elle prévoyait ainsi de réduire ses coûts de 800 millions de dollars au cours du premier trimestre de son exercice 2021 qui se termine en novembre. Le reste sera comptabilisé pendant le reste de l’exercice. Si le nombre de départs anticipés ne permet pas d’atteindre les objectifs fixés par la direction, la société aura recours à des licenciements a confié à nos confrères un partenaire de la société qui souhaite conserver l’anonymat.

Par ailleurs, des salariés de différents départements tels que la finance ou l’assistance technique ont indiqué sur le site spécialisé TheLayoff.com que des licenciements touchaient leurs équipes. Certains hauts responsables de Cisco ont indiqué par ailleurs annoncé sur leur page LinkedIn qu’ils prenaient leur retraite anticipée. C’est notamment le cas de Steve Benvenuto, directeur du développement commercial.

Au cours du dernier trimestre clos en août, la société a enregistré des baisses de chiffres d’affaires dans tous ses segments, à l’exception de la sécurité. Les revenus globaux ont diminué de 13% d’une année sur l’autre. Cisco a annoncé à cette occasion que Kelly Kramer, directeur financier depuis 2015, quitterait l’entreprise une fois son successeur nommé.