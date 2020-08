Les spéculations vont bon train sur le plan d’économies d’un milliard de dollars annoncé par Cisco. Ce dernier a expliqué que ce plan comprend notamment un programme de retraite anticipée volontaire. Le constructeur a évoqué une enveloppe d’environ 900 millions de dollars qui sera consacrée aux indemnités de départ, aux indemnités de licenciements et aux autres coûts afférents.

« Cisco licencie des salariés chaque année, généralement en août. Cette fois, les coupes seront probablement un peu plus profondes », estime un partenaire Cisco MSP, cité par nos confrères de CRN. La mise en œuvre de ce plan devrait être effective au cours de son premier trimestre fiscal 2021 – qui s’achève fin novembre – et devrait lui permettre d’économiser 800 millions de dollars. Cisco n’a pas précisé comment il comptait s’y prendre pour parvenir au milliard d’économie escompté mais il a indiqué que d’autres initiatives suivraient dans le courant de l’exercice 2021.

D’après des partenaires interrogés par CRN, si certaines réductions de coûts prendront la forme de licenciements, d’autres pourraient être réalisée en supprimant ou en réduisant la voilure sur des lignes de produits peu populaires ou non rentables. « On peut s’attendre à ce que Cisco désinvestisse sur certaines gammes de produits qui ne se vendent pas et quitte certains marchés », estime un partenaire.

Des économies pourraient également être faites sur les dépenses commerciales de tous les jours, telles que l’immobilier, les services généraux, et les frais de déplacement. En juin, Cisco a transformé sa conférence annuelle Cisco Live en un événement virtuel et il en ira de même pour sa conférence partenaires prévue en novembre, avec d’importantes économies à la clé.

Les partenaires remarquent également que son campus de San Jose, en Californie, est en grande partie inutilisé, de même que plusieurs de ses autres bureaux aux USA. Des locaux inutilisés depuis mars et qui devraient le rester au moins jusqu’à la fin de l’année, le constructeur ayant appelé ses salariés à travailler de chez eux.