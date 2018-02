Nous relayons une déclinaison IT du classement que Lesechos.fr a publié le 8 février dernier sous le titre « Les 500 surdoués de la croissance ». Deuxième édition de ce classement paru pour la première fois en février 2017, ce top recense les 500 entreprises françaises ayant enregistré la plus forte croissance entre 2013 et 2016. Nous avons sélectionné les 100 premières entreprises issues du secteur des technolgies de l’information.

On notera que seulement 28 sociétés – parmi lesquelles : Actility, Arolla, Bi Consulting, Celad, Celeste, Cirruseo, Criteo, Dcfordata, Deveryware, Metsys, NBS System, Openip, PacWan, PrestaShop, Sekoia, Sellsy, SensioLabs, Sequans Communications, Startx – parviennent à se maintenir dans ce top 100 de la croissance IT d’une année sur l’autre.

C’est donc l’occasion de découvrir beaucoup de nouvelles sociétés au positionnement souvent original (voir les descriptifs d’activité ci-dessous).

Les sociétés citées par ordre chronologique :

Actility, Adista, Adservio, Alertgasoil, Amiltone, ApisSys, Appsvision, Arolla, AssessFirst, Astree Software, Be-Cloud, Bi Consulting, Cap Adresse, Cap Fi Groupe, Celad, Celeste, Cesam Seed, Cirruseo, CliQéo, Conserto, Consultake, Criteo, Crosscall, Dcfordata, Deveryware, Devisubox, Discngine, Elée, Eleven Labs, Enioka, Ethic Technology, Eva Group, everBe, Experium Consulting, Famoco, Fekra Consulting, Finalcad, Flexmind, Formind, FraudBuster, GB And Smith Associates, Groupe Quanteam, HISI, Infotem, Inside Group, Ivalua, Javista, Kaliti, Kameleoon, Kerlink, Lemon Way, Lucca, Lutessa SASU, Magency Digital, Magillem Design Services, Mailjet, Manifone, Margo Conseil, Matooma, Median Technologies, Metsys, Mirakl, myElefant, NBS System, Net Reviews, Nextops OpenAirlines, Openip, OpenXtrem, Osaxis, PacWan, Peaks, Pharmasys, Praxedo, PrestaShop, Prima Solutions, Pure Gaming, Reputation VIP, Sekoia, Sellsy, SendinBlue, SensioLabs, Sequans Communications, Sewan, Smartadserver, Smartview, SociaNOVA, Sofidys, Startx, Techteam, Tecodata, Theodo, Timspirit, UbiCast, Urban Linker, Via Numerica, Vo2 Group, Wallix, Web Geo Services, Weezevent, Yele Consulting

Source et méthodologie :

Pour établir ce classement, nous nous sommes appuyés sur le classement publié par LesEchos.fr « Les 500 surdoués de la croissance » le 8 février dernier. Les Echos expliquent avoir demandé à leur partenaire Statista d’établir une première liste de 10.000 entreprises sélectionnées sur la base de leur croissance en chiffre d’affaires sur la période 2013-2016. Pour être éligibles, ces entreprises devaient « avoir généré au moins 100 K€ de chiffre d’affaires en 2013 et 1,5 million d’euros en 2016, être indépendantes (ne pas être filiale d’une autre entité), avoir leur siège en France et grandir principalement de façon organique ». Les entreprises présélectionnées ont dû ensuite confirmer leurs chiffres pour être référencées ce qui a écarté celles qui ne souhaitaient pas participer. Nous avons ensuite extrait les quelque 120 entreprises de ce classement issues du secteur IT et avons retenu les 100 premières.