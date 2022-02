Channelnews reproduit en l’adaptant le palmarès 2022 des « 500 champions français de la croissance » publié par Lesechos.fr le 11 février dernier. Sur les 500 entreprises françaises ayant enregistré la plus forte croissance entre 2017 et 2020 recensées par Les Échos Week-End en partenariat avec Statista, nous en avons sélectionné une soixantaine dont l’activité principale nous paraît relever du secteur IT (et dont le chiffre d’affaires a dépassé 5 M€ en 2020).

Signe des temps, on notera la présence de plusieurs plateformes de freelances parmi les plus fortes croissances du secteur (Littlebig connection ; LeHibou ; Ethic Technology ; Propulse It…). Plusieurs sociétés versées dans la cybersécurité se démarquent également (Secure-IC ; I-Tracing Group ; Synetis ; inWebo ; Squad ; Wallix ; Sekoia ; Expert Line…)

* Prévision du nombre de créations de postes en 2022 (déclaratif)

Les sociétés citées par ordre alphabétique : Agh Consulting ; Aleysia ; Amiltone ; Antiane ; Atheo Ingenierie ; Audensiel ; B/Acceptance ; Be Cloud ; Bluescale ; Cellenza ; Centreon ; Constellation ; ConvictionsRH ; Ekinops ; Endexar ; enioka ; Ethic Technology ; Eurécia ; Expert Line ; Hillstone ; Ielo ; Infogene ; inWebo ; I-Tracing Group ; L’Addition ; La Javaness ; LeHibou ; Littlebig connection ; Livestorm ; Manifone ; Metsys ; Mind7 Consulting ; Nextedia ; Olympp ; OneFirst ; OpenIP ; Opteamis ; Platform.sh ; Prima Solutions ; Propulse It ; Saegus ; Secure-IC ; Sekoia ; Sellsy ; Soitec ; Sourcing Force ; Squad ; Symbiose Informatique ; Synetis ; Theodo ; Unyc ; UpSlide ; Visiativ ; VO2 Group ; Wallix Group SA ; Web Geo Services ; Xelya

Source et méthodologie :

Pour établir ce classement, nous nous sommes appuyés sur le classement publié par LesEchos.fr « 500 champions français de la croissance » le 11 février dernier. Les Échos expliquent avoir demandé à son partenaire Statista d’identifier une première liste de 10.000 entreprises ayant la plus forte croissance en chiffre d’affaires sur la période 2017-2020. Pour être éligibles, ces entreprises devaient « avoir généré au moins 100 K€ de chiffre d’affaires en 2017 et 1,5 million d’euros en 2020, être indépendantes (ne pas être filiale d’une autre entité), avoir leur siège en France. Les entreprises présélectionnées ont dû ensuite confirmer leurs chiffres pour être référencées ce qui a écarté celles qui ne souhaitaient pas participer (et rend ce classement non exhaustif). Nous avons ensuite extrait les quelque 57 entreprises de ce classement dont l’activité principale nous paraît relever du secteur IT, dont le chiffre d’affaires dépassait 5 M€ en 2020 et dont la croissance annuelle atteignait ou dépassait 15%.