Qui sont les prestataires de distribution et services IT ayant enregistré la plus forte croissance en 2017 ? Quels sont les plus profitables ? Quels sont ceux qui recrutent le plus ? Channelnews a classé les 119 entreprises de son top 100 2018 des prestataires de distribution et services IT paru jeudi 13 décembre selon le niveau de croissance de leur revenus, leur taux de profitabilité et leur niveau de recrutement.

Top 100 des prestataires de distribution et services IT les plus dynamiques en revenus

Les trois premières places de ce top 100 sont occupées par des entreprises ayant mené une opération de croissance externe au cours de la période 2016-2017.

La plus forte progression revient à l’ex-MCNext Infeeny. Lorsqu’Econocom a racheté de 81% de son capital en septembre 2016, il lui a alors adossé Infeeny, son pôle d’expertise Microsoft. De taille équivalente, ce dernier a donné son nom au nouvel ensemble. La greffe a apparemment pris tout de suite, Infeeny battant ses objectifs de chiffre d’affaires à l’issue de son exercice 2017.

Second : Emplio, avec une croissance de 100% de son chiffre d’affaires d’une année sur l’autre. Sur l’année 2016, l’intégrateur et éditeur de logiciel de gestion a mené pas moins de six opérations de croissance externe, dont Initiativ et ses trois filiales Solidd, Gesway et Progib ; les fonds de commerce Divalto des nantais Pygram et Makasoft et l’intégrateur télécom 2SCom.

Troisième, le groupe Olys qui, avant d’être lui-même racheté par LDLC en octobre 2017, avait repris les quatre points de vente de iTribu et leur quelque 10 M€ de chiffre d’affaires.

Quatrième de ce classement, le revendeur Celeris qui signe la plus grosse croissance organique (+75%), en exploitant le filon de la vente de serveurs de marques HPE, Dell, Huawei ou encore Quanta aux entreprises issues de l’économie du Web.

À l’autre bout du spectre, on notera les reculs marqués d’Activium ID (-8,0%) ; Prodware (-8,0%) ; Efisens (-9,5%) ; Ineo Digital (-12,9%) ; Compufirst (-15,1%) ; Komposite (-16,6%) ; Systemic (-17,7%) ; Inetd consulting (-20,0%) ; ACMI (-26,5%) et Netmakers (-29,6%).

Le top 100 des prestataires de distribution et services IT les plus profitables

Le top 60 du recrutement 2018 des prestataires de distribution et services IT

Les sociétés répertoriées dans ce top 2018 par ordre alphabétique :

Abicom ; Absys Cyborg ; ACE-SI ; Aciernet ; ACMI ; Activium ID ; Adista ; Ai3 ; Airria ; Anetys ; AntemetA ; Anyway Solution ; AR Systemes ; Arcitek ; ARP ; ASI ; ATF Gaia ; Athéo ; Axians ; Azeo ; Bechtle Direct ; BT France ; Calestor Periway ; Celeris ; CFI ; Cheops Technology ; CIS Valley ; Claranet ; Comparex ; Compufirst ; Computacenter ; Constellation (ex-Evea Group) ; C’Pro ; Cybertek ; Cyllene (Cetsi+ABC Systèmes) ; D.FI ; Dactyl-OMR Infogérance ; DCI (groupe) ; DIB France ; Digora ; Dimension Data ; Document Store ; DSMI SC-Dam ; DXM ; Dynamips ; Econocom France ; Efisens ; Emplio ; ESI France ; Evernex ; Exakis ; Expertime (Groupe) ; Factory Systemes ; foliateam ; Groupe Access ; Groupe Hisi ; Groupe IJNext (Interdata) ; Groupe NVL ; Groupe Proxiteam ; Groupe ROS ; Hexanet ; Hexatel ; Hub One ; iConcept ; Iliane ; Ineo Digital ; Inetd consulting ; Infeeny (ex-MCNext) ; Infidis ; Infodis ; Inmac Wstore ; Insight ; Iris Informatique ; ITC Ariane ; I-Tracing ; ITS Group ; Jaguar Network (groupe) ; JCD Groupe ; JLL Informatique ; Komposite ; Lafi ; LDLC Pro ; Leaseware ; MacWay ; Metsys ; Microstore (Horizon Groupe) ; Mismo Informatique ; MTI Technology ; Nelite ; Nerim ; Netmakers ; Noeva ; Nomios ; Novidy’s ; NXO France ; Olys ; Orange Business Services ; Percall ; Prodware ; Quadria ; Retis ; SAB International ; Scasicomp ; SCC ; Scriba ; S-Cube ; Serians ; Serma Nes ; Sewan ; SHI International ; Sigma Informatique ; SoftwareOne ; Solutys ; Spie ICS ; Stordata ; Systemic ; Tibco ; Waycom ; Xefi