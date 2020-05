La dépense informatique mondiale va baisser de 8% cette année à 3.460 milliards de dollars (contre 3.760 milliards de dollars en 2019), pronostique la société d’études Gartner dans son dernier rapport. Les produits les affectés par cette réduction drastique des dépenses devraient être les devices (PC, smartphones, clients légers…) avec une baisse de 15,5% des dépenses en glissement annuel à environ 590 milliards de dollars. Suivraient les systèmes de centres de données, avec un recul de 10% à 191 milliards de dollars. Les services informatiques devraient céder 7,7% à 952 milliards de dollars. Même ratio (-7%) pour les logiciels d’entreprise à 426 milliards de dollars. Les services de communication sauveront les meubles avec un recul de 4,5% d’une année sur l’autre à environ 1.300 milliards de dollars.

Seuls les services de Cloud public et les services de communication basés sur le Cloud tireront leur épingle du jeu avec respectivement une hausse de 19% et de 9% de leurs revenus en 2020.

« Les DSI sont passés en urgence à l’optimisation des coûts, ce qui signifie que les investissements seront minimisés et priorisés sur les opérations assurant le bon fonctionnement de l’entreprise. Ce sera la priorité pour la plupart des organisations en 2020 », explique Gartner dans son rapport. « La reprise des dépenses informatiques sera lente. Les industries les plus durement touchées, telles que le divertissement, le transport aérien et l’industrie lourde, mettront plus de trois ans pour revenir aux niveaux de dépenses informatiques de 2019 », a poursuivi la société d’études.