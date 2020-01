Oracle a recruté Ariel Kelman, son nouveau directeur du marketing chez son rival Amazon Web Services indique le Silicon Valley Business Journal qui a eu confirmation de l’information auprès de l’éditeur.

Ariel Kelman a passé presque neuf ans chez AWS, plus récemment en tant que vice-président du marketing mondial. Il a auparavant travaillé six ans chez Salesforce et six ans chez Ventaso, un éditeur de logiciels de marketing qu’il a cofondé en 1998.

Ariel Kelman remplace chez Oracle Rupal Shah Hollenbeck, un ex-Intel qui quitte la firme de Redwood Shores après avoir occupé la fonction pendant à peine un an.