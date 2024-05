Adam Selipsky démissionne de son poste de CEO d’Amazon Web Services le 3 juin prochain, après trois ans à la tête de la société. Il sera remplacé par Matt Garman, l’actuel patron des ventes, du marketing et des services d’AWS. Matt Garman est un vétéran d’AWS. Il a rejoint la firme de Seattle en tant que chef produit en charge du développement logiciel en 2006.

L’annonce de la démission d’Adam Selipsky (cf. photo) a été faite dans un courrier signé du PDG d’Amazon, Andy Jassy. Bras droit d’Andy Jassy, Adam Selipsky a débuté chez AWS en 2005 et y a travaillé pendant 15 ans, mais pas en continu. Il a en effet été CEO de Tableau Software entre 2016 et 2020.

« Compte tenu de la situation de l’entreprise et de l’équipe dirigeante, le moment est venu pour moi d’opérer une transition et de profiter de l’occasion pour passer plus de temps avec ma famille, me ressourcer un peu et créer un espace mental libre pour réfléchir et envisager les possibilités qui s’offrent à moi », commente Adam Selipsky.