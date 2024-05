Amazon déclare que son entité cloud Amazon Web Services (AWS) a dépassé les 100 milliards de dollars de chiffre d’affaires annuel.

« Nous constatons un élan considérable sur le front de l’IA (intelligence artificielle), où nous avons déjà accumulé plusieurs milliards de dollars de revenus », souligne Andy Jassy, le PDG du géant technologique américain, à l’occasion de l’annonce des résultats trimestriels. Et d’ajouter qu’AWS a une approche GenAI à trois niveaux avec SageMaker, Bedrock et Q.

« Pour les entreprises qui construisent leurs propres modèles, AWS dispose de plusieurs instances de calcul Nvidia et propose du silicium personnalisé, Trainium et Inferentia », précise Andy Jassy (cf. photo). « Des quantités plus importantes de sa dernière génération Trainium2 sont prévues d’ici début 2025 ». « Le service SageMaker a également changé la donne pour les développeurs qui préparent leurs données pour l’IA ».

Bedrock est une solution pour les entreprises qui préfèrent ne pas partir de zéro et qui veulent exploiter de grands modèles de langage existants pour les personnaliser avec leurs propres données. « Bedrock permet de déployer des applications GenAI sécurisées, de haute qualité, à faible latence et rentables », se félicite Andy Jassy.

Enfin, Amazon annonce la mise à disposition de Q, un assistant au développement de logiciels et à l’exploitation des données internes des entreprises. « Les développeurs peuvent gagner des mois en utilisant Q pour passer d’anciennes versions de Java à de nouvelles versions plus sûres et performantes. Q aidera également les développeurs à transformer leur code Dotnet et à passer de Windows à Linux », assure Andy Jassy. « Q dispose d’agents capables d’effectuer de manière autonome une série de tâches : mise en œuvre de fonctionnalités, documentation, remaniement de code, exécution de mises à jour logicielles », résume Andy Jassy. Lors de l’annonce de ses résultats trimestriels, AWS a également présenté Q Apps, un outil de génération automatique d’application.

A l’échelle du groupe, Amazon déclare un chiffre d’affaires trimestriel de 143,31 milliards de dollars, en hausse de 13% en glissement annuel.

Les ventes en Amérique du Nord sont de 86,34 milliards de dollars, en hausse de 12% par rapport à l’année dernière. Les ventes hors Etats-Unis sont de 31,94 milliards de dollars, en hausse de 11%, et les ventes liées à l’activité cloud AWS sont de 25,04 milliards de dollars, en hausse de 17%.

Les revenus déclarés ont également été répartis entre ventes nettes de produits (60,92 milliards de dollars) et ventes nettes de services (82,4 milliards de dollars).

Amazon annonce un bénéfice net GAAP de 10,43 milliards de dollars, soit 98 cents par action, ce qui représente une augmentation considérable par rapport aux 31 cents par action à la même période l’année dernière. L’entreprise a également déclaré un bénéfice d’exploitation de 15,31 milliards de dollars, soit une augmentation de 221% par rapport à l’an dernier.

Amazon anticipe que son chiffre d’affaires du deuxième trimestre 2024 se situera entre 144 et 149 milliards de dollars, soit une hausse de 7% à 11 % en glissement annuel.