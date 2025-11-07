La seconde tentative de Google d’acquérir la plateforme israélo-américaine Wiz de cybersécurité cloud est en meilleure voie que la première. Le ministère étatsunien de la Justice donne son feu vert à la plus grande acquisition de l’histoire de Google, conclue en mars dernier pour un montant de 32 milliards de dollars en numéraire.

« Il s’agit d’une étape importante mais nous n’en sommes pas encore à la conclusion », rappelle Assaf Rappaport, PDG et co-fondateur de Wiz. « Google et Wiz sont toutes deux des entreprises venant des Etats-Unis mais, comme elles exercent leurs activités dans le monde entier, l’Union européenne, le Royaume-Uni, le Japon et d’autres gouvernements doivent encore valider l’accord en se basant sur leur propre interprétation de ce qui constituerait une consolidation abusive ».

Google avait déjà tenté de racheter l’expert en cybersécurité cloud en 2024 mais le PDG de Wiz avait refusé la première offre de Google, d’un montant de 23 milliards de dollars, en annonçant son intention d’introduire la société en bourse plutôt que d’en faire une filiale du moteur de recherche. Six mois plus tard, l’offre de Google a été revue à la hausse de neuf milliards de dollars et Assaf Rappaport a changé d’avis.

Nos lecteurs ont lu ensuite


Wiz rejette l’offre de rachat de Google
L’entreprise israélienne de cybersécurité Wiz a mis fin aux négociations avec Alphabet, rejetant une offre à 23 milliards de dollars, qui aurait pu constituer la plus grande acquisition de l’histoire de Google. « Il est difficile...

Retour sur les plus importantes acquisitions de l’IT
Suite à des informations qui circulaient depuis quelques temps, Dell a donc racheté EMC, la holding qui rassemblait notamment le spécialiste du stockage EMC², VMWare, RSA et Pivotal. C’est la plus importante acquisition du secteur...

Ibexa et Almavia CX aident le ministère de la Culture à créer une culture de simplicité
IBEXA, l’éditeur de plateforme d’expérience digitale B2B (DXP) et Almavia CX, une ESN qui accompagne la transformation digitale des entreprises sur toute la chaîne de valeur de l’Expérience Client, répondent aux attentes du ministère de la Culture en matière de rationalisation et...

Les 10 actualités IT qui ont marqué l’année 2024
L’année 2024 a été un tournant pour le secteur IT, avec des bouleversements financiers, stratégiques et technologiques aux répercussions profondes. Entre acquisitions marquantes, pannes globales, innovations en IA et défis juridiques, l’écosystème numérique a traversé...

Cybersécurité : 10 start-ups prometteuses
Les start-ups spécialisées en cybersécurité ont poussé comme des champignons depuis 2020. Voici 10 jeunes pousses américaines prometteuses en matière de cloud, d’identité et de protection des données, selon le magazine CRN : Chainguard vise à...