La seconde tentative de Google d’acquérir la plateforme israélo-américaine Wiz de cybersécurité cloud est en meilleure voie que la première. Le ministère étatsunien de la Justice donne son feu vert à la plus grande acquisition de l’histoire de Google, conclue en mars dernier pour un montant de 32 milliards de dollars en numéraire.

« Il s’agit d’une étape importante mais nous n’en sommes pas encore à la conclusion », rappelle Assaf Rappaport, PDG et co-fondateur de Wiz. « Google et Wiz sont toutes deux des entreprises venant des Etats-Unis mais, comme elles exercent leurs activités dans le monde entier, l’Union européenne, le Royaume-Uni, le Japon et d’autres gouvernements doivent encore valider l’accord en se basant sur leur propre interprétation de ce qui constituerait une consolidation abusive ».

Google avait déjà tenté de racheter l’expert en cybersécurité cloud en 2024 mais le PDG de Wiz avait refusé la première offre de Google, d’un montant de 23 milliards de dollars, en annonçant son intention d’introduire la société en bourse plutôt que d’en faire une filiale du moteur de recherche. Six mois plus tard, l’offre de Google a été revue à la hausse de neuf milliards de dollars et Assaf Rappaport a changé d’avis.