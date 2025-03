Google a officialisé mardi son offre de rachat sur Wiz pour 32 milliards de dollars, ouvrant la voie à la plus grande acquisition de son histoire. Si l’opération obtient les approbations nécessaires, le géant informatique mettra la main sur la startup la plus en vogue pour les solutions de sécurité cloud native de bout en bout (CNAPP) et confortera son ambition de devenir un acteur incontournable de la cybersécurité.

Selon les analystes, l’accord redéfinit le rapport de force entre les trois grands géants du cloud et devrait contribuer fortement à accélérer l’activité de fusions et acquisitions dans le domaine de la sécurité cloud.

« L’activité de sécurité d’entreprise de Google ne représente qu’une fraction de celle de Microsoft », mais l’acquisition de Wiz le positionne désormais comme un rival beaucoup plus crédible affirme Neil MacDonald, analyste chez Gartner, dans les colonnes de CRN.

Si Google s’offre la possibilité de se rapprocher Microsoft, il pourrait aussi prendre une sérieuse avance sur AWS.

« Bien qu’AWS fournisse Guard Duty et Config depuis un certain temps, ces outils ne sont pas à la hauteur des capacités d’un outil CNAPP en termes de bonnes pratiques et de modèles de conformité, d’étendue et de profondeur et, plus important encore, de couverture multi-cloud », observe Andras Cser, analyste principal chez Forrester. « Si AWS veut maintenir sa position dans l’infrastructure cloud, elle doit renforcer son CNAPP multi-cloud et, en général, ses offres de sécurité cloud ».

Pour empêcher Google d’affirmer sa prééminence sur la sécurité du cloud, Microsoft et AWS pourraient donc à leur tour miser davantage sur des acquisitions. Et cette surenchère ne fera qu’accentuer la pression concurrentielle sur les fournisseurs indépendants d’outils de sécurité cloud.

« Fortinet, Palo Alto Networks, Sysdig, Rapid7, Trend Micro et d’autres sont désormais confrontés à une concurrence féroce de la part des fournisseurs d’infrastructure cloud pour rester en tête en termes de fonctionnalités », affirme Andras Cser. « Ce projet d’acquisition et les investissements continus de Microsoft compliqueront la tâche de ces fournisseurs pour maintenir et réaliser leur croissance ».

Les analystes financiers conviennent eux aussi que les fournisseurs indépendants seront contraints d’unir leur force pour mieux résister.

« Nous anticipons un nouveau cycle potentiel de fusions-acquisitions dans ce secteur », a déclaré Shaul Eyal, directeur général et analyste principal chez TD Cowen. « Nous pensons que d’autres acteurs de la cybersécurité, notamment les plus petites capitalisations boursières, pourraient susciter un intérêt pour les acquisitions. »

Même constat pour Daniel Ives chez Wedbush Securities : « Nous pensons que cette acquisition ouvrira la porte à une vague massive de fusions et acquisitions dans le paysage technologique et en particulier dans le domaine de la cybersécurité, car de plus en plus d’opérateurs de cloud cherchent à sécuriser leurs portefeuilles de cloud tandis que de plus en plus de noms de cybersécurité cherchent à capitaliser sur leurs approches de plateforme tout-en-un en rachetant des entreprises sous-évaluées et en améliorant leurs offres », a expliqué l’analyste.