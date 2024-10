Les start-ups spécialisées en cybersécurité ont poussé comme des champignons depuis 2020. Voici 10 jeunes pousses américaines prometteuses en matière de cloud, d’identité et de protection des données, selon le magazine CRN :

Chainguard vise à renforcer la sécurité de la chaîne d’approvisionnement des logiciels en proposant des conteneurs dont les vulnérabilités connues sont « faibles, voire nulles ». La société est basée à Kirkland et a été fondée en 2021 par Dan Lorenc. En juillet dernier, elle a levé 140 millions de dollars et est évaluée à 1,12 milliard de dollars.

La start-up israélo-américaine Cyera, également créée en 2021, a développé un outil de gestion de la posture de sécurité des données (DSPM) sans agent, pour la découverte, la classification, l’évaluation et la protection des données structurées et non structurées. Cette technologie DSPM fonctionne dans les environnements cloud et applications SaaS, ainsi que sur site, dixit Cyera. La société a été fondée à New York par Yotam Segev. En avril, elle a effectué une levée de fonds de 300 millions de dollars pour un total de 460 millions de dollars levés jusqu’à présent et une évaluation à 1,4 milliard de dollars.

Une autre jeune pousse israélo-américaine, Dazz, propose une plateforme cloud de cybersécurité axée sur la remédiation, la gestion de la posture de sécurité des applications et la gestion continue des menaces et de l’exposition. En juillet dernier, elle a annoncé une levée de fonds de 50 millions de dollars, portant son financement à 110 millions de dollars. La société fondée par Merav Bahat en 2021 est implantée à Palo Alto, en Californie.

Encore une autre start-up israélo-américaine : Legit Security. Fondée en 2020 par Roni Fuchs, Legit propose une plateforme de gestion de la posture de sécurité des applications pour améliorer la visibilité et la sécurité tout au long du processus de développement logiciel, notamment en offrant une console unifiée pour la sécurité du code et du cloud. En août dernier, elle a sorti un tableau de bord dédié à la sécurité liée à l’intelligence artificielle.

Pour continuer dans la même lancée, voici une autre start-up israélo-américaine : Savvy. Fondée à Tel-Aviv en 2021 par Guy Guzner, Savvy veut renforcer la sécurité des identités SaaS avec une plus grande automatisation, notamment grâce à une extension de navigateur qui fournit des conseils pour résoudre les problèmes de mot de passe. En septembre dernier, elle a lancé de nouvelles fonctionnalités pour les administrations IT afin de mieux hiérarchiser les suppressions d’accès des utilisateurs.

On pourrait presque croire que toutes les start-ups américaines prometteuses spécialisées en cybersécurité ont la double nationalité avec Israël. Fondée à Tel Aviv par Yoav Regev en 2021, Sentra propose une plateforme de gestion de la posture de sécurité des données pour apporter une meilleure visibilité sur les données cloud sensibles et une automatisation de l’évaluation des risques et de l’analyse des accès liés aux données. En mai, Sentra a annoncé un support sur site et une nouvelle solution, Sentra DataTreks, qui alerte sur les mouvements de données sensibles et donne des conseils.

Upwind propose une plateforme cloud de sécurité qui couvre la protection des charges de travail, la détection & la réponse, la gestion de la posture de sécurité et la gestion des identités. Avec sa technologie de détection « légère » eBPF (Extended Berkeley Packet Filter), la société créée à San Francisco en 2022 par Amiram Shachar peut identifier les comportements anormaux et fournir une protection automatisée. Cette offre est disponible en tant que module complémentaire pour Amazon Elastic Kubernetes Service depuis le preintemps dernier.

Fondée en 2020 par Mike Fey, Island propose un navigateur web sécurisé pour les bureaux. Il intègre automatiquement des fonctions de protection des données et de contrôle du réseau. Son siège est à Dallas, au Texas. En avril, la société Island a annoncé avoir levé 175 millions de dollars.

Protect AI met l’accent sur l’AI-SPM (AI Security Posture Management). Objectifs : améliorer la visibilité, la gestion et la sécurité des environnements AI/ML, et fournir des capacités de remédiation et de gouvernance. En août dernier, la société fondée à Seattle par Ian Swanson a annoncé la clôture d’un financement de 60 millions de dollars, ce qui porte le total des fonds levés par l’entreprise depuis 2022 à 108,5 millions de dollars.

Enfin, la start-up Veza, spécialisée dans la gestion des permissions d’accès et de privilèges, met l’accent sur l’aspect visuel pour repérer plus facilement les permissions anormales et risquées. La société a été implantée par Tarun Thakur en 2020 à Los Gatos, en Californie. En août, elle a sorti un nouvel outil qui utilise de l’IA générative pour améliorer la visibilité et la correction des autorisations et des risques d’accès.