L’entreprise israélienne de cybersécurité Wiz a mis fin aux négociations avec Alphabet, rejetant une offre à 23 milliards de dollars, qui aurait pu constituer la plus grande acquisition de l’histoire de Google.

« Il est difficile de dire non à des offres aussi humbles mais avec notre équipe exceptionnelle, je me sens en confiance pour faire ce choix », a écrit Assaf Rappaport, le cofondateur de Wiz dans un message adressé à ses équipes. La société préfère en rester aux objectifs qu’elle s’est fixée, à savoir une introduction en bourse et 1 milliard de dollars de revenus annuels récurrents.

Les négociations avaient été rapportées plus tôt dans le mois par Reuters mais les deux sociétés s’étaient abstenues de tout commentaire. Selon CNBC, se basant sur une source anonyme proche de la direction de Wiz, les préoccupations sur un possible refus des autorités antitrust sont l’explication la plus probable du rejet de l’offre.

Google, qui a renoncé au début du mois à acquérir le spécialiste du CRM Hubspot, manque une occasion de se renforcer dans la cybersécurité. Sa principale acquisition dans le domaine reste celle de Mandiant, en mars 2022, pour 5,4 milliards de dollars.