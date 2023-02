Les revendeurs de matériel d’impression ont bien terminé l’année 2022, si l’on en croit la dernière analyse trimestrielle du cabinet Context portant sur le marché d’Europe de l’Ouest. Le nombre d’unités vendues au quatrième trimestre affiche une progression annualisée de 12,3% et la hausse du chiffre d’affaires est de 27,8% sur la même période. Avec des campagnes de promotions agressives, les revendeurs sont parvenus à écouler les stocks des modèles d’entrée de gamme et ils ont bénéficié d’une demande forte des entreprises sur les appareils haut de gamme. Context explique qu’en raison de la conjonction de ces deux facteurs, les résultats dépassent son scénario le plus optimiste.

La progression du chiffre d’affaires s’explique en partie par un élément de comparaison favorable, le marché de l’impression ayant souffert pendant la pandémie et l’année 2021. Mais la demande a aussi évolué au profit de solutions haut de gamme, les entreprises renouvelant leur matériel avec des imprimantes laser multifonctions aux prix élevés. Même tendance pour les particuliers qui ont davantage investi sur des modèles milieu ou haut de gamme.

En revanche le marché des consommables enregistre une forte baisse de 18,2% en ventes unitaires et de 11,4% en chiffre d’affaires. Les cartouches d’encre et toners, qui représentent 80% du marché, sont concurrencés par les recharges d’encre en bouteilles, plus économiques. Les formules d’abonnement mensuels pour les consommables proposées par les constructeurs séduisent aussi. Proposées le plus souvent en direct, elles contribuent à rogner les revenus des revendeurs.

Context relève enfin en décembre une diminution de 12% du nombre moyen de pages imprimées en glissement annuel. Avec plus d’imprimantes vendues et plus d’employés de retour au bureau, c’est la preuve que les politiques visant à réduire les coûts d’impression et à imprimer de manière plus durable montent en puissance dans les entreprises et administrations.