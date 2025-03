L’opérateur lorrain de services hébergés IT et télécoms Inherent annonce le rachat de Conexio Telecom, un opérateur alternatif créé en 2017, présent à Béziers, Montpellier et Perpignan. La société adresse une clientèle de 1.000 PME et collectivités locales et a réalisé 6,3 M€ de chiffre d’affaires sur le dernier exercice.

Avec cette nouvelle acquisition, Inherent renforce sa présence en Occitanie. En janvier dernier, l’opérateur avait acquis le spécialiste en cybersécurité Devensys, basé à Montpellier. Les agences de Conexio viennent compléter les implantations du groupe à Montpellier, Toulouse, Pamiers et Auch. Inherent compte désormais 45 agences au niveau national.

“Le groupe Inherent a pour ambition de s’adresser à toutes les entreprises et collectivités, quelle que soit leur taille et leur localisation, en alliant proximité et performance. L’intégration de Conexio Telecom s’inscrit pleinement dans cette dynamique et nous permet d’élargir notre présence sur le territoire occitan », commente dans un communiqué Pierre-Jean Beylier, président du groupe Inherent (photo).

Avec une forte croissance de l’ordre de 30% par an, l’opérateur occitan fait lui le choix de l’adossement pour accélérer son développement.

« Ce rapprochement nous permet aussi d’élargir notre portefeuille de solutions avec notamment des offres IT et cybersécurité pour toujours mieux accompagner nos clients dans leur transition numérique », ajoute son président fondateur Robin Roussel, qui devient aussi actionnaire d’Inherent.

Ce nouveau rachat est effectué avec le soutien du fonds de capital-investissement Keensight Capital, principal actionnaire d’Inherent depuis 2021. Employant 1.300 personnes, Inherent a réalisé un chiffre d’affaires de 300 M€ en 2024 et vise à atteindre 500 M€ d’ici 2027.