L’opérateur lorrain de services hébergés IT et télécoms Inherent acquiert le montpelliérain Devensys Cybersecurity pour renforcer son expertise en cybersécurité et son implantation géographique.

Les 50 employé·e·s du spécialiste héraultais en cybersécurité vont rejoindre les 1.200 salarié·e·s du groupe nancéen. La branche cyber d’inherent sera rebaptisée Devensys Cybersecurity et comptera désormais une centaine de personnes. Elle sera menée par Léo Gonzales, l’actuel PDG et co-fondateur de Devensys.

« Cette acquisition vient confirmer notre dynamique de croissance et compléter nos offres en cybersécurité sur un marché très porteur », déclare Pierre-Jean Beylier, le président du groupe Inherent (cf. photo). En décembre dernier, il expliquait à Channelnews en quoi le groupe était peu impacté par le ralentissement économique.

Ce nouveau rachat est effectué avec le soutien du fonds de capital-investissement Keensight Capital.