L’industrie du stockage est en pleine évolution. « C’est une industrie dans laquelle il arrive que deux nouveaux fournisseurs apparaissent sur le marché pour un fournisseur qui ferme ou est acquis », peut on lire dans CRN qui publie les noms de 10 acteurs « sortis de la discrétion ou ont présenté leurs premiers produits ».

Richement doté d’un financement de 51 millions de dollars, suivi trois mois plus tard d’une nouvelle levée de fonds de 135 millions de dollars, Clumio, fournit une sauvegarde en tant que service d’entreprise sécurisée visant à consolider la protection des données dans les datacenters et les clouds publics sans matériel ni logiciel à gérer. Il étend et contracte automatiquement les ressources selon les besoins, et permet aux clients de définir des politiques de sauvegarde et de surveiller la conformité avec ces politiques en temps réel. Il offre également un cryptage des données de bout en bout.

Arrivée sur le marché en mars dernier, le technologie Forsa de Formulus Black, permet à toute application de s’exécuter à 100% dans la mémoire du serveur sans aucune modification. Le produit fonctionne sur du matériel serveur de base configuré avec des processeurs Intel Skylake, Broadwell, CascadeLake ou Haswell. Il utilise ce que Formulus Black appelle l’amplification de la mémoire, qui traduit la mémoire DRAM du serveur standard en marqueurs de bits Formulus Black, qui sont gérés à la place de la mémoire elle-même. La DRAM étant une mémoire non persistante, Forsa nécessite un stockage externe sur SSD pour protéger les données au cas où le serveur se déconnecterait.

Bénéficiant d’une levée de fonds de 12 millions de dollars réalisée en octobre, la technologie de Grax capture un enregistrement irréfutable et récupérable de chaque changement qui se produit dans les données au fil du temps. La société basée à Boston affirme que cela permet aux entreprises de conserver leurs données de sauvegarde et d’archivage dans leur propre environnement de stockage tout en rendant les données historiques disponibles pour l’analyse aux côtés des données en temps réel.

Basé à San Jose en Californie, MayaData, est le développeur de la plateforme MayaData Data Agility, ou MDAP, qui regroupe OpenEBS, une technologie de stockage open source attachée à un conteneur, avec ses propres applications et un support proactif. OpenEBS fonctionne sur Kubernetes pour fournir des services de stockage aux charges de travail Kubernetes. MDAP est disponible dans les versions cloud (MDAP SaaS) et sur site (MDAP On-Prem). La technologie MayaStor pour conteneuriser les sous-systèmes NVMe a été ajoutée à la communauté open source OpenEBS.

Le Texan Molecula a lancé en mai la Molecula Data Virtualization Platform permettant un accès instantané et sécurisé à des ensembles de données volumineux, fragmentés et géographiquement dispersés pour prendre en charge l’apprentissage automatique et les charges de travail de l’intelligence artificielle. Issue et basée sur la plateforme open source Pilosa la plateforme de virtualisation de données Molecula offre aux entreprises des services tels que la gestion des données, le data pooling, l’apprentissage automatique, le monitoring et la production de rapports pour le management.

Pavilion Data Systems est parmi les premiers à avoir développé NVMe over Fabric, ou NVMe-oF, une technologie spécialement conçue pour utiliser les supports de classe mémoire actuels et futurs. La société basée San Jose a dévoilé en mai la version 2.2 de sa plateforme Pavilion Data, qui offre des performances d’écriture accrues pouvant atteindre 90 Go par seconde, avec une latence d’écriture de 40 microsecondes utilisant la protection RAID-6. Elle offre également une récupération SWARM rapide pour les reconstructions RAID et des groupes de cohérence d’instantanés. Avec SWARM, un seul SSD peut être reconstruit à un rythme inférieur à 5 minutes par téraoctet, affirme la société. La plateforme comprend une suite de gestion des données, notamment le provisionnement fin, les instantanés et le chiffrement des données au repos. En novembre, Pavilion Data Systems a déclaré que sa baie avait reçu le statut VMware-ready.

Racktop Systems a été développé pour combiner le stockage de données avec une sécurité et une conformité avancées sur une seule plateforme. La plateforme BrickStor NAS intègre la sécurité, la conformité et un chiffrement pour protéger les données là où elles se trouvent.

Créé en 2018, StorCentric base sa stratégie de croissance sur les acquisitions. La jeune pousse a racheté l’an dernier deux fournisseurs de stockage traditionnels, Drobo axé sur le consommateur éclairé et le spécialiste du stockage pour entreprise Nexsan. D’autres acquisitions devraient suivre.

StorOne a développé une solution de stockage définie par logiciel qui peut être utilisée sur une baie 100% flash ou hybride, du stockage virtuel, du stockage secondaire ou du stockage cloud, et qui prend en charge tous les protocoles, y compris le stockage de blocs, de fichiers et d’objets. La société affirme que son logiciel StorOne S1 fonctionne avec n’importe quel matériel et qu’il est évolutif. Cet été, la société a introduit S1-as-a-service intégrant ses services de stockage S1 aux équipements Dell Technologies et Mellanox.

Le new yorkais Vast Data a présenté un système de stockage universel, visant à combiner des technologies hautes performances et à faible coût pour développer un stockage à l’échelle de l’exaoctet pour le prix des systèmes de stockage traditionnels. Vast Data associe trois technologies: NVMe-over-Fabric haute performance qui permet aux CPU d’accéder directement aux SSD internes, la technologie flash QLC (cellule à quatre niveaux) de qualité grand public et la technologie de mémoire non volatile 3D Xpoint. L’entreprise cible les charges de travail hautes performances dans des domaines tels que l’intelligence artificielle, l’apprentissage automatique, l’analyse des données et le deep learning.