SNS Security franchit une nouvelle étape de son développement avec l’annonce de sa première opération de croissance externe : l’intégrateur francilien spécialisé en cybersécurité SaycurIT. Créée il y a quinze ans, SaycurIT compte une quinzaine de collaborateurs et réalise un chiffre d’affaires annuel compris entre 4 et 5 M€. L’entreprise accompagne plus de 150 clients en Île-de-France sur des projets de cybersécurité principalement autour des technologies de Palo Alto Networks, SentinelOne, Mimecast, Cato Networks, Netwrix ou encore Okta.

Pour SNS Security, dont l’activité est axée sur les services managés, cette acquisition est donc l’opportunité de compléter sa palette d’expertise en se dotant d’un savoir-faire reconnu en intégration. Une activité que SaycurIT continuera d’exercer en autonomie, fort de sa solide « culture technique » – l’entreprise compte 14 ingénieurs sur un effectif de 15 personnes – et de son « excellente image auprès de ses clients », comme le souligne Franck Burtin, directeur général de SNS Security (photo).

L’opération est aussi l’occasion pour SNS Security d’étendre la liste de ses partenaires stratégiques. Si SNS est déjà proche de SentinelOne et de Mimecast, SaycurIT lui apporte une forte intimité avec Palo Alto Networks, le partenaire avec lequel il entretient la plus forte récurrence.

Autre complémentarité pour SNS Security, l’accès à une clientèle constituée principalement de grands comptes franciliens, de taille supérieure à celle qu’il adressait jusque-là. Enfin, au-delà des synergies métiers et technologiques, ce rapprochement permet à SNS Security de renforcer son implantation en région parisienne, où il réalisait jusque-là moins de 30 % de son chiffre d’affaires.

De son côté, SNS Security apporte à SaycurIT une taille critique, des moyens accrus en termes de support (marketing, vente…) ainsi que sa palette de services managés industrialisés (audit, pentest, SOC). « SaycurIT était en recherche d’un projet d’adossement », expose Franck Burtin.

Les deux fondateurs de SaycurIT, Sébastien Freydiger et Alexandre Sitbon, rejoignent le comité de direction de SNS Security et réinvestissent dans le groupe, traduisant leur volonté de s’inscrire dans la durée en son sein.

L’opération permet à SNS Security de viser dès 2025 un chiffre d’affaires consolidé supérieur à 40 M€ (pour un effectif de 170 personnes) et les 50 M€ à l’horizon 2026, avec un effectif attendu de près de 200 collaborateurs. L’entreprise, qui vient d’obtenir la qualification PASSI (prestataire d’audit de la sécurité des systèmes d’information), et prépare la certification ISO 27001 de son SOC, conforte ainsi sa crédibilité auprès des grands comptes et des opérateurs d’importance vitale.

Nos lecteurs ont lu ensuite


SNS Security démarre son partenariat avec Wallix et accède directement au niveau gold
La société montpellieraine spécialisée en cybersécurité a lancé au début de l’été une offre de services d’administration des comptes à privilège et de contrôle d’accès à distance reposant sur la technologie de Wallix. Une offre...

SNS Security portée par le boom de la sécurité dans les entreprises de taille intermédiaire
La stratégie de croissance impulsée en 2020 par ses nouveaux patrons Frédéric Faurie et Franck Burtin (photo) n’a pas tardé à produire ses effets sur SNS Security. La société distribution et de services montpellieraine spécialisée...

Discussions entre Palo Alto Networks et SentinelOne en vue d’une fusion
SentinelOne a progressé de près de 10% en bourse en début de semaine à Wall Street après des rumeurs de rachat par le géant de la sécurité Palo Alto Networks. Selon les sites d’information Globes...

Le pure player Fortinet SNS Security est passé sous le contrôle de Frédéric Faurie et Franck Burtin
L’un est le fondateur et ex-PDG du grossiste Distriwan, qu’il a revendu en 2018 à Also. L’autre a été le directeur général du grossiste Exclusive Networks France jusqu’en janvier 2020. L’un et l’autre ont décidé...

Sécurité des identités : Palo Alto Networks s’empare de CyberArk pour 25 milliards de dollars
Des rumeurs annonçaient que Palo Alto Networks préparait une opération de consolidation majeure. La cible pressentie, SentinelOne, s’est avérée inexacte mais le géant californien a bien lancé la plus importante acquisition de son histoire en...