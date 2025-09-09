SNS Security franchit une nouvelle étape de son développement avec l’annonce de sa première opération de croissance externe : l’intégrateur francilien spécialisé en cybersécurité SaycurIT. Créée il y a quinze ans, SaycurIT compte une quinzaine de collaborateurs et réalise un chiffre d’affaires annuel compris entre 4 et 5 M€. L’entreprise accompagne plus de 150 clients en Île-de-France sur des projets de cybersécurité principalement autour des technologies de Palo Alto Networks, SentinelOne, Mimecast, Cato Networks, Netwrix ou encore Okta.

Pour SNS Security, dont l’activité est axée sur les services managés, cette acquisition est donc l’opportunité de compléter sa palette d’expertise en se dotant d’un savoir-faire reconnu en intégration. Une activité que SaycurIT continuera d’exercer en autonomie, fort de sa solide « culture technique » – l’entreprise compte 14 ingénieurs sur un effectif de 15 personnes – et de son « excellente image auprès de ses clients », comme le souligne Franck Burtin, directeur général de SNS Security (photo).

L’opération est aussi l’occasion pour SNS Security d’étendre la liste de ses partenaires stratégiques. Si SNS est déjà proche de SentinelOne et de Mimecast, SaycurIT lui apporte une forte intimité avec Palo Alto Networks, le partenaire avec lequel il entretient la plus forte récurrence.

Autre complémentarité pour SNS Security, l’accès à une clientèle constituée principalement de grands comptes franciliens, de taille supérieure à celle qu’il adressait jusque-là. Enfin, au-delà des synergies métiers et technologiques, ce rapprochement permet à SNS Security de renforcer son implantation en région parisienne, où il réalisait jusque-là moins de 30 % de son chiffre d’affaires.

De son côté, SNS Security apporte à SaycurIT une taille critique, des moyens accrus en termes de support (marketing, vente…) ainsi que sa palette de services managés industrialisés (audit, pentest, SOC). « SaycurIT était en recherche d’un projet d’adossement », expose Franck Burtin.

Les deux fondateurs de SaycurIT, Sébastien Freydiger et Alexandre Sitbon, rejoignent le comité de direction de SNS Security et réinvestissent dans le groupe, traduisant leur volonté de s’inscrire dans la durée en son sein.

L’opération permet à SNS Security de viser dès 2025 un chiffre d’affaires consolidé supérieur à 40 M€ (pour un effectif de 170 personnes) et les 50 M€ à l’horizon 2026, avec un effectif attendu de près de 200 collaborateurs. L’entreprise, qui vient d’obtenir la qualification PASSI (prestataire d’audit de la sécurité des systèmes d’information), et prépare la certification ISO 27001 de son SOC, conforte ainsi sa crédibilité auprès des grands comptes et des opérateurs d’importance vitale.