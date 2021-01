L’un est le fondateur et ex-PDG du grossiste Distriwan, qu’il a revendu en 2018 à Also. L’autre a été le directeur général du grossiste Exclusive Networks France jusqu’en janvier 2020. L’un et l’autre ont décidé de se lancer ensemble dans une nouvelle aventure entrepreneuriale. Ils ont jeté leur dévolu sur SNS Security, une société de services et d’expertise montpelliéraine spécialisée en cybersécurité dont ils ont racheté 100% du capital (à 50-50) l’été dernier, quelques mois après en avoir pris les commandes opérationnelles – le premier en tant que président et le second directeur général. Créé en 2002 et jusque-là dirigé par Dorian Lotthe Marshall, SNS Security est un partenaire de référence de Fortinet sur les produits duquel repose 95% de son activité. La société compte ainsi près de 20 ingénieurs certifiés Fortinet sur un effectif de trente-trois personnes.

Depuis leur arrivée aux manettes de l’entreprise, Frédéric Faurie et Franck Burtin se sont employé à accélérer son développement commercial. L’équipe commerciale a été multiplié par trois, passant de quatre à onze personnes, dont plusieurs itinérants, basés à Lyon, Toulouse et, prochainement, Bordeaux. Les deux associés ont également investi dans la visibilité de l’entreprise avec le recrutement d’une ressource marketing. SNS Security arbore désormais un nouveau logo, un site web refondu, une présence sur les réseaux sociaux et multiplie les webinaires. Plus récemment, deux consultants ont été embauchés pour former une cellule Pentest & audit. Une initiative qui soulève un grand intérêt des clients et prospects : le prochain webinaire sur le sujet, prévu le 4 février à 14h30, compte déjà 200 inscrits.

À l’issue de leur premier exercice aux commandes de la société, Frédéric Faurie et Franck Burtin ont enregistré un chiffre d’affaires de 5,6 M€, en croissance de 14% par rapport aux 4,9 M€ de 2019. Ils espèrent atteindre 7 M€ cette année et 10 M€ en 2023. Pour parvenir à cet objectif, ils misent sur la croissance organique mais également sur la croissance externe. SNS Security cherche ainsi à identifier un spécialiste de la sécurité, susceptible de renforcer son portfolio et/ou sa couverture géographique. À noter que la société tire 50% de son activité de services récurrents – elle revendique ainsi 6.500 équipements gérés dans toute la France – et a démarré il y a deux ans une activité autour de l’offre SentinelOne qui a déjà séduit une trentaine de clients – sur 800 au total.