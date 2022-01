La stratégie de croissance impulsée en 2020 par ses nouveaux patrons Frédéric Faurie et Franck Burtin (photo) n’a pas tardé à produire ses effets sur SNS Security. La société distribution et de services montpellieraine spécialisée dans la sécurité informatique vient de terminer son exercice 2021 sur un chiffre d’affaires de 8,3 millions d’euros, en croissance de 50% par rapport aux 5,6 M€ de 2020. Un résultat obtenu sans détérioration de la rentabilité. Et la croissance pour l’exercice en cours promet d’être plus explosive encore.

Frédéric Faurie pointe trois facteurs de succès : les hommes, les nouvelles offres et le marketing. De fait, la première prouesse, c’est d’être parvenu à attirer de nouveaux talents. Et en nombre conséquent de surcroît. En un an, l’effectif est passé d’une trentaine à une cinquante de personnes. Et l’entreprise espère franchir le cap des soixante-dix d’ici à la fin de l’année. Des embauches qui lui ont notamment permis d’étendre sa couverture géographique. La société s’est ainsi implantée à Saintes (17), d’où elle pilote désormais toutes ses opérations dans le Grand-Ouest et où elle a installé son second pôle d’expertise. Le site saintais accueille déjà huit personnes, dont Joseph Morel, le président-fondateur d’Axailan – racheté par Novidy’s en 2013 – qui a rejoint SNS Security en tant que directeur de l’avant-vente et des offres produits.

Trois nouvelles offres se sont particulièrement démarquées l’année dernière. SNS Security a notamment bénéficié de l’essor de son unité d’affaire pentest & audit qui a engrangé 400 jours de missions sur l’année et qui mobilise désormais une équipe de 6 personnes. La société a notamment remporté une quinzaine de missions d’audit et de pentest de collectivités locales dans le cadre du plan France Relance. Une offre stratégique à plus d’un titre, souligne Frédéric Faurie : elle tire la marge vers le haut et sert de point d’entrée à l’acquisition de nouveaux clients sur les autres offres de la société.

Autre succès notable : celui de son offre d’EDR managé, basée sur la technologie SentinelOne. En un an, ses revenus ont été multiplié par dix pour atteindre 1 M€ par an avec 50 nouveaux clients signés. Dernière arrivée – elle a été lancée en septembre – son offre de SOC managé, basée sur la technologie de SIEM sous forme de service de Sekoia. Produite par la même équipe d’analystes qui produit l’offre EDR, cette offre, qui met le SOC à la portée financière et technique des entreprises de taille intermédiaire, a déjà conquis une demi-douzaine de clients.

Dernier ingrédient de son succès : le marketing. À raison d’un webinar par mois complétés d’événements présentiels réguliers, les Security Days – il y en a eu deux au cours quatrième trimestre – SNS Security est parvenu à recruter 125 nouveaux clients sur l’exercice, portant son périmètre total à 850 clients.

À noter que l’année 2021 a également été marquée par l’entrée au capital du fonds d’investissement Sofilaro, qui a pris 20% des parts en septembre (pour un montant non communiqué). Un appui, qui permettra le cas échéant de financer une acquisition.

Pour l’exercice en cours, la société prévoit d’accélérer encore sa croissance. Elle pourrait dépasser les 60%, soit un chiffre d’affaires compris entre 13 et 14 M€. Pour cela, elle entend poursuivre ses embauches. Vingt-cinq recrutements sont prévus sur l’année, dont ceux d’un directeur financier et d’un SOC manager, qui arrivent en avril. Autre recrue de choix : celle de Stéphane Pitavy, ex-country manager France et directeur régional Europe du Sud de Fortinet (entre 2011 et 2016), qui rejoint la société en tant que responsable commercial de la toute nouvelle agence Île de France, qui ouvrira concomitamment avec celle de Nantes.

De nouvelles offres voient également le jour. SNS Security va ainsi être parmi les premiers en France à lancer les offres FortiSASE et FortiNAC de Fortinet, qui reste de loin son principal partenaire. La société vient également de signer avec Wallix, dont elle relayer l’offre de bastion sous forme de service managé à partr de février.