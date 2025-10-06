Longtemps cantonné à l’image d’un système réservé aux initiés, Linux connaît un véritable essor en France. Selon une analyse du Conseil national du logiciel libre (CNLL), fondée sur les données de trafic web publiées par Cloudflare Radar, plus de 2,2 millions de Français utilisent régulièrement Linux sur leur ordinateur personnel, soit 4,3 % du trafic web national. Un niveau deux fois supérieur à celui constaté dans les environnements professionnels et scolaires (2,15 %). L’usage explose le soir et le week-end, preuve d’une adoption avant tout personnelle.

« Ces chiffres sont une claque aux préjugés ! », souligne dans un communiqué Stéfane Fermigier, coprésident du CNLL et auteur de l’analyse. « Ils prouvent que Linux n’est pas qu’un outil de développeur, mais un choix citoyen pour des millions de Français qui veulent reprendre le contrôle sur leur informatique. »

Stéfane Fermigier estime que la proportion d’utilisateurs a doublé, voire triplé en cinq ans, le taux d’utilisation de Linux étant inférieur à 1 % avant 2020. Pour autant, la France reste à la traîne : la part de marché globale de Linux (3,1 %) demeure inférieure à la moyenne européenne (3,7 %), loin derrière la Finlande (7,1 %) ou l’Allemagne (5,2 %). Une situation que le CNLL juge paradoxale au regard des ambitions de souveraineté affichées par l’État.