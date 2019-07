Microsoft vient de publier ses résultats pour son quatrième trimestre fiscal clos le 30 juin. Des résultats qui marquent un point d’inflexion pour l’éditeur qui voit ses activités Cloud devancer pour la première fois ses activités historiques autour des PC et de la productivité. Mais si sa croissance globale reste forte sur le trimestre (+12%) elle s’infléchit par rapport à celle du quatrième trimestre 2018 (+17%). Et la croissance d’Azure ralentit.

Sur le trimestre clos fin juin, Microsoft a ainsi porté ses revenus à 33,72 milliards de dollars, contre 30,09 milliards de dollars un an plus tôt. Sa division Cloud intelligent, qui englobe ses activités Azure mais aussi les services et Github, a représenté 11,39 milliards de dollars de chiffre d’affaires, soit une hausse de 18,5% par rapport à 9,61 milliards de dollars pour la même période de l’année précédente. Mais c’est moins que les 23% de croissance qu’avait alors enregistré Microsoft sur cette branche d’activités. Avec des facturations en croissance de 64%, Azure en reste le moteur. Mais, quoique spectaculaire, cette croissance est en retrait comparée aux +90% enregistrés sur avril-juin 2018.

Satya Nadella, le PDG de Microsoft, a vanté l’ouverture du Cloud Azure, qu’illustrent les accords technologiques passés au cours de l’exercice avec VMware, Oracle et Red Hat. Autre fait saillant : le contrat passé avec AT&T annoncé cette semaine, évalué à plus de 2 milliards de dollars. Il s’agit du plus important accord commercial de cette taille signé par Microsoft, a souligné son PDG, avant de préciser que d’autres accords de ce type étaient en négociation.

La division PC informatique personnelles, qui regroupe ses activités Windows, Surface, Xbox et ses revenus publicitaires, n’a progressé que de 4,3% pour atteindre 11,28 milliards de dollars. Les croissances de Windows OEM (+9%), les produits et services cloud Windows Commercial (+13%), les tablettes Surface (+14%), ont maintenu des progressions honorables. C’est l’activité gaming (-10%) qui a ralenti la progression de la division, les ventes de matériel Xbox notamment ayant chuté de 48%.

Sur sa division productivité et processus opérationnels, Microsoft a enregistré une croissance de 14,2% pour atteindre 11,05 milliards de dollars (9,67 milliards de dollars un an plus tôt). Les produits Office entreprise ont progressé de 14% principalement sous l’effet de la croissance des revenus d’Office 365 (+31%). Les produits et services Cloud Office grand public font moins bien (+6%). Linkedin affiche +25% et les produits et services Dynamics font +12%, dont 45% pour Dynamics 365.

Sur l’ensemble de son exercice 2018-2019, Microsoft a porté ses revenus à 125,8 milliards de dollars, soit une croissance de 14% (comme l’exercice précédent). Le bénéfice net s’est établi à 39,2 milliards de dollars, en augmentation de 137% (+22% en données brutes).